Codrin Stefanescu, suparat ca actuala conducere a PSD nu-l ajuta Liviu Dragnea. "Sunteti de rasul lumii"

"Draga, Marcel! Lasa naibii "riposta" si " ofensiva" noului PSD impotriva lui Klaus! Sunteti de rasul lumii, al celor care ne-au votat si sustinut! Voua va tremura nadragii sa luati pozitie publica vis-a-vis de abuzurile la care este supus Liviu Dragnea! Omul care v-a creat din nimic, care v-a promovat in Parlament sau Guvern, care v-a facut prim ministri , viceprim-ministri, senatori si deputati!", a scos Codrin Stefanescu.Stefanescu spune ca cei din actuala conducere a PSD "sunt lipsiti de coloana vertebrala"."Liderul vostru cu care mergeati la pescuit, caruia ii datorati cariera politica, functiile, aerul pe care il respirati! Tu, Grindeanu, Stanescu si Dancu nu sunteti decat niste slugi ai unui sistem care, prin voi, a acaparat intregul PSD! Sunteti academistii securici si tradatorii de ieri, slugile perfecte de azi! Fara coloana vertebrala, fara onoare, lipsiti ce curajul elementar! Cum sa va luptati voi cu tigrii, cand v-ati tradat propriul lider? Si propriul electorat? Voi sunteti tot ceea ce votantii nostri detesta! Adica un fel de USR 2! Punct", a adaugat fostul lider social-democrat. Tribunalul Bucuresti a respins, joi, contestatia formulata de Dragnea Nicolae Liviu ca nefondata. Admite contestatia formulata de PICCJ - DNA impotriva sentintei, pe care o desfiinteaza in parte, in sensul ca propunerea sau cererea de liberare conditionata va putea fi reinnoita dupa 27.08.2021. Sentinta este definitiva, se arata in minuta sedintei de judecata de joi, 27 mai, de la Tribunalul Bucuresti.