Comisia de la Venetia cere explicatii parlamentarilor pentru demiterea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului

"Pentru a intelege mai bine situatia, v-as fi recunoscator daca ati avea amabilitatea sa ne furnizati bazele si elementele juridice care au dus la aceasta decizie grea, de a demite din functie un Ombudsman in timpul exercitarii mandatului sau", se arata in scrisoarea semnata de catre Buiquicchio si transmisa pe 17 iunie catre presedintii celor doua camere ale Parlamentului.Scrisoarea poate fi consultata aici. Avocatul Poporului , Renate Weber a fost revocata in 16 iunie, prin votul Parlamentului.Conform Legii de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie , revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat , in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.Renate Weber, a fost numita in functie in iulie 2019.Dupa revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, in coalitie s-a convenit ca postul sa revina UDMR , care il propune pe Fabian Gyula , lector la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.In urma sesizarii depuse de PSD , Curtea Constitutionala urmeaza sa decida abia in 29 iunie in legatura cu constitutionalitatea revocarii lui Renate Weber.Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au adoptat miercuri 23 iunie, cu majoritate de voturi, avizul favorabil pentru ca Fabian Gyula sa fie numit noul Avocat al Poporului in locul lui Renate Weber.Miercuri dimineata, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca desemnarea Avocatului Poporului urmeaza sa fie facuta in plenul reunit al Parlamentului, care va avea loc cel mai probabil luni. Fabian Gyula este singurul care si-a depus candidatura pentru aceasta functie, acesta fiind propus initial de catre UDMR.