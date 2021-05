Comitetul pentru revenirea la normalitate are a treia sedinta. Renuntarea la masca pe plaja, programul magazinelor si organizarea evenimentelor cu persoane vaccinate, pe ordinea de zi

Prim-ministrul a precizat, joi la sediul Prefecturii Constanta, dupa intalnirea cu reprezentantii sectorului HoReCa , ca a discutat cu acestia despre propunerile pe care le va face la reuniunea de vineri a comitetului interministerial."Am vorbit despre propunerile pe care le-am facut pentru comitetul interministerial de maine, unele dintre ele chiar vizeaza exact direct industria turismului si industria turismului de pe litoral - deja unele dintre ele le stiti, sunt prezentate in spatiul public - sa putem sa fim pe litoral, pe plaja fara masca, sa putem sa fim la restaurant cu capacitate maxima in anumite conditii, la hotel la fel, la capacitate maxima in anumite conditii si multe altele.Am discutat mai multe masuri. Din partea industriei am primit propuneri si solutii, solutii foarte bune, pe care le vom pune maine in discutie in comitetul interministerial, si promisiunea mea este ca vom avea aceste solutii aprobate la timp, ca sa putem sa incepem de la 1 iunie o prima etapa de relaxare si, bineinteles, a doua etapa de la 1 august. Toata lumea a inteles ca nu putem sa redeschidem total de la 1 iunie.Am avut o discutie si cu reprezentanti ai evenimentelor, in special cele de pe litoral, la fel propuneri si solutii pe care le luam in calcul in doua etape, redeschidere in doua etape de la 1 iunie - un anumit prag de relaxare, si de la 1 august - al doilea prag de relaxare", a explicat premierul.Intrebat cum va fi facuta diferenta intre clientii vaccinati si ce nevaccinati, in contextul in care ar putea fi redeschise restaurantele si hotelurile la o capacitate de 100%, insa numai in cazul persoanelor care sunt vaccinate cu ambele doze, Florin Citu a raspuns: "Dumneavoastra ati spus mai multe elemente acolo. Deocamdata, este o propunere pe care o discutam in Comitetul interministerial. Vom avea solutii de la cei de la INSP.S-ar putea sa existe si acele aplicatii. Sa o luam mai simplu, se poate verifica daca persoana este vaccinata in aplicatiile pe care le avem cu un simplu CNP, deci se poate verifica foarte usor. Ne gandim sa facem lucrurile mult mai simplu, avem timp pana la 1 iunie sa gasim solutii. Intai sa vedem care va fi forma pe care o vom avea acceptata in Comitetul interministerial pentru a redeschide restaurantele".Chestionat daca va exista o aplicatie care sa faca triajul, premierul a replicat: "Nu stiu sigur, este ceea ce cred eu ca s-ar putea face. Deocamdata, este foarte usor sa verificam daca cineva este vaccinat prin simplul CNP in aplicatia pe care deja o avem".Referitor la posiblitate de a fi reluate evenimentele private de tipul nunti, botezuri, dde la 1 iunie si pe litoral, Citu a precizat ca a facut o propunere comitetului interministerial si subiectul va fi discutat la sedinta de vineri."Este o propunere pe care am facut-o pentru Comitetul Interministerial, va fi discutata maine. Am anuntat-o si astazi, aici, pe litoral, pentru evenimente private. Vedem dupa discutia cu INSP si Ministerul Sanatatii cum va arata forma finala, dar este ceea ce eu propun si vedem cum va arata dupa aceea", a explicat premierul.Referitor la evenimentele mari, cu mult public, cum ar fi Neversea si Untold, prim-ministrul a spus ca nu vor putea fi organizate chiar de la 1 iunie, ci mai degraba dupa 1 august. Aici va fi o discutie referitoare la programul operatorilor economici , tot in Comitetul Interministerial. Vedeti, aici trebuie sa ne uitam putin si cum evolueaza pandemia si rata de vaccinare. Avem - este clar din punctul meu de vedere -, o legatura directa intre rata de vaccinare si evolutia pandemiei; cu cat avansam vaccinarea, se vede clar ca putem sa ne gandim la o atenuare a efectului pandemiei.In ceea ce priveste programul operatorilor economici, voi pune pe masa si aceasta propunere pentru Comitetul Interministerial si vedem care vor fi solutiile. Dar, dupa 1 iunie, putem sa ne gandim in directia aceasta. In Romania, daca ne uitam astazi, nu mai este niciun judet in zona rosie, majoritatea sunt in zona verde, sunt sub 1,5 la mie, deci putem sa ne gandim la o relaxare", a precizat Citu.Intrebat daca au fost discutii despre declaratiile pe propria raspundere pentru circulatia pe timp de noapte dupa ora 22:00, seful Executvului a raspuns: "Deocamdata nu s-a discutat. Sunt propuneri-cheie pentru Comitetul Interministerial, sa vedem daca mai este nevoie de ele sau nu sau in ce conditii este nevoie de ele".Premierul Florin Citu a anuntat, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului, ca va propune comitetului interministerial si ca in toate birourile in care persoanele sunt vaccinate impotriva COVID-19 sa nu mai fie purtata masca de protectie, masura care ar putea fi aplicata de la 1 iunie.