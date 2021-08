Care sunt cele două companii municipale proaspăt desființate în București. Salariile generoase ale directorilor și pierderile înregistrate de la înființare

Procedura prin care se desființează o companie municipală

Mai exact, este vorba despre Compania Municipală Cimitire București și Compania Municipală Tehnologia Informației, în cazul cărora de vizează dizolvarea, dar și despre Compania Municipală Pază și Securitate, în cazul căreia se urmărește demararea procedurii de insolvență.Pentru a desființa o companie municipală, aceasta trebuie băgată în insolvență, iar apoi trebuie ca toate plățile să ajungă la zi, inclusiv salarii sau facturi către diverși furnizori. Abia după ce compania a intrat în insolvență și toate plățile au fost făcute se poate dizolva.Există patru companii municipale, din totalul de 23 înființate de Gabriela Firea, care vor rămâne funcționale, și anume:Compania a fost înființată în anul 2018, activitatea principală a societății fiind de pompe funebre. Potrivit referatelor de aprobare, nu a înregistrat venituri în 2018, iar în exerciţiile financiare 2018, 2019, 2020 a avut o pierdere cumulată de 19.837.846 de lei.De la înființare, compania a avut patru directori generali:Potrivit dezvăluirilor făcute de Nicușor Dan, în momentul în care a făcut publică ”caracatița PSD din Primăria Capitalei”, înainte de alegerile locale din 2020, Mariana Mitroi a fost și manager de marketing la Compania Municipala Sport pentru Toți. În plus, spunea Nicușor Dan, este sora Georgianei Trifu, partenera de viață a lui Mohamed Hanifi, nașul Gabrielei Firea și al lui Florentin Pandele Potrivit deciziei nr. 7 din 05.04.2021 a Consiliului de Administrație, salariul lunar pentru funcția de director general al companiei municipale este de 15.060 de lei brut. În plus, suma stabilită pentru membrii Consiliului de Administrație este de 5.330 de lei brut pe lună.Compania își propunea să realizeze proiecte majore de infrastructură în IT&C pentru a face tranziția către o administrație publică modernă. Totuși, nu a reuşit să îndeplinească suficiente contracte din domeniul de activitate, care este unul dintre cele mai dezvoltate din Capitală, dovada fiind situaţiile financiare la finalul tuturor anilor de la înfiinţarea societăţii, ce reflectă pierderi de circa 1,4 milioane de lei în 2018, aproximativ 4 milioane de lei în 2019 şi circa 357.000 de lei în 2020.Compania a avut doi directori generali, pe Marian Ion, din 2018 până la sfârșitul anului 2019, și pe Sorin Cătălin Enache, din 2021.Compania a fost în mijlocul unui scandal privind angajările fictive. În februarie 2019, Europa Liberă dezvăluia că în vara anului 2018 salariile erau principala cheltuială a acestei companii, în procent de 89%, potrivit unui raport al Corpului de Control al Primăriei Capitalei.În plus, un document oficial din interiorul Consiliului de Administrație (CA), înaintat către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), menționa suspiciunea că la compania respectivă ar exista angajări fictive ale unor oameni care, de fapt, nu ar fi lucrat acolo, potrivit sursei citate.Mai exact, era vorba despre Simona Valentina Butacu, care era și consiliera Gabrielei Firea la vremea respectivă și consilier local PSD al Sectorului 6, și despre Eugen- Radu Preda , care lucra cu jumătate de normă și care ulterior a fost detașat la o altă companie municipală, ”Managementul Traficului București”, unde avea încadrare până în iunie 2019.Cei doi erau angajați la Compania Municipală Tehnologia Informației (CMTIB) pe posturi de consilieri și câștigau un salariu net de 8.000 de lei pe lună (Simona Butacu), respectiv 4.000 de lei pe luna (Eugen-Radu Preda).În urma dezvăluirilor făcute de Europa Liberă în 2019, Primăria Capitalei a transmis că cei doi consilieri „nu desfășoară o activitate productivă, normată, în baza unui program fix”, ci sunt la dispoziția directorului CMTIB.Compania a fost înființată în 2017 cu scopul de a presta servicii de pază și protecție. A raportat pierderi în fiecare an, sumele pierdute fiind următoarele:Mai mult, dacă la finalul anului 2019 avea aproape 900 de angajați, numărul acestora a scăzut la 248 la începutul lunii iunie a anului 2021. În plus, datoriile la ANAF se ridicau la 17.045.998 de lei.Directori generali:Cele mai mari salarii oferite de companie, potrivit Hotnews.ro