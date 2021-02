Concurs masluit la Iasi. Seful Directiei pentru Transformare Digitala va fi un inginer mecanic. Reactia primarului Mihai Chirica

Cand se va derula concursul

Reactia Primarului Mihai Chirica

Reporteris.ro relateaza ca toate conditiile de concurs au fost gandite pentru un singur om: se cer studii de inginerie mecanica, in loc de automatizari, calculatoare, informatica.Primaria Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director executiv al Directiei de Transformare Digitala si Implementare Smart City. Concursul se va desfasura intre 13 si 22 martie, in trei etape.Directia de Transformare Digitala si Implementare Smart City are legatura cu informatica, cel putin asa spun specialistii consultati de consultatia. Asteptarile erau ca Iasul sa angajeze pe acest post un informatician.Primaria cauta insa, prin conditiile de inscriere impuse, un absolvent de inginerie mecanica.In cumulul dela candidatul ideal este inclusa prevederea de a fi numit intr-o functie publica din clasa I. Stop joc! Deci trebuie sa fii absolvent de Inginerie Mecanica si sa fii functionar public, grad superior. Lista s-a restrans fulgerator.In plus, se cer studii de master in specialitatea studiilor necesare (inginerie industriala sau mecanica), dar pentru Catalin Boghiu se accepta si master in administratie publica (pe care acesta il are) sau management.Intr-o reactie pentru Digi24, primarul Iasiului, Mihai Chirica, a negat toate acuzatiile aduse de publicatia locala.