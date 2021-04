Noile conditii pentru angajatii care lucreaza de acasa in Romania. Proiect: condica de prezenta si regulamentele interne eliminate

Prevederile propuse de Ministerul Muncii

Modificarile urmeaza sa fie puse in discutie intr-o viitoare sedinta de guvern si adoptate in scurt timp.Conform proiectului de lege , atat angajatul, cat si angajatorul vor putea utiliza semnatura electronica la incheierea contractului, iar aceasta modalitate va putea fi folosita de angajator si pentru alte documente, cum ar fi cele inaintate catre institutiile publice.Mai mult, angajatorul va avea obligatia sa isi instruiasca salariatii cu privire la echipamentele si tehnologiile necesare telemuncii.Lucrurile s-ar putea schimba si pentru intreprinderile cu maxim noua angajati printr-o modificare a Codului Muncii. Astfel, se pune in discutie eliminarea obligativitatii intocmirii fisei postului, a condicii de prezenta si a regulamentului intern."- Noi prevederi la incheierea contractului individual de munca , ce vor permite partilor sa utilizeze semnatura electronica (avansata sau calificata insotita de marca temporala), fara ca acest lucru sa poata fi insa impus angajatului de catre angajator. De asemenea, angajatorul va putea folosi semnatura electronica si in raporturile cu institutiile publice, la intocmirea documentelor din domeniul relatiilor de munca. Pe de alta parte, angajatul nu va putea fi obligat sa utilizeze semnatura electronica, dar partile au obligatia sa foloseasca acelasi tip de semnatura la incheierea unui act.- In ceea ce priveste telemunca, se vor elimina multe dintre dificultatile practice cu care se confrunta angajatii din telemunca. Potrivit datelor Ministerului Muncii, sunt aproape 400 000 de contracte de munca cu clauza de telemunca din totalul de 6,5 milioane, fata de doar 50 000 in martie anul trecut - un numar care a crescut de 8 ori intr-un an. Proiectul prevede faptul ca angajatul este obligat sa respecte si sa asigure confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul activitatii, angajatorul trebuie sa asigure instruirea adecvata a salariatilor cu privire la utilizarea echipamentelor necesare telemuncii, iar activitatea este verificata tot prin utilizarea tehnologiei informatiei.- Pentru microintreprinderile cu maxim 9 angajati (peste 445 000 in total), printr-o modificare a Codului Muncii, se elimina obligativitatea intocmirii fisei postului, a condicii de prezenta si a regulamentului intern. Specificarea atributiilor postului se va putea face verbal, iar evidenta orelor de munca se va face in conditiile stabilite cu angajatul prin acord scris. In prezent, aproape 150 000 de microintreprinderi din Romania au un singur salariat activ, 107 000 au doar 2 salariati activi, 64 000 au 3 salariati activi", se arata in documentul care urmeaza sa fie discutat in sedinta de guvern.