Presedintele Klaus Iohannis sustine o conferinta de presa la ora 18:00, dupa sedinta CSAT

"Situatia este ingrijoratoare. Au aparut tensiuni in regiunea Marii Negre, cu accent special pe zona de granita de Est a Ucrainei. Noi urmarim cu foarte mare atentie aceste lucruri, deci sa nu-si imagineze cineva ca noi stam si asteptam informatii de la altii. Nu, noi dam informatii altora, fiindca avem servicii foarte performante pe aceasta zona. Am avut mai multe discutii cu ministrul Apararii si cu alti conducatori de servicii specializate, cunoastem foarte bine situatia din teren si tensiunile care se creeaza acolo ne preocupa foarte mult. Suntem extrem de ingrijorati. Insa situatia este una care trebuie extrem de atent evaluata nu doar militar si securitar, ci si diplomatic, si acest lucru il facem", a declarat Klaus Iohannis , saptamana trecuta.Sedinta CSAT vine la o zi dupa ce adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, Alexey Grishaev, a fost declarat persona non grata.In replica, ambasadorul rus la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a precizat ca Moscova a calificat decizia Bucurestiului drept "neprietenoasa" si isi rezerva dreptul de a "lua masuri relevante ca raspuns".