Congresul de fuziune USR PLUS va avea loc sambata. Dezbaterile si votul se vor desfasura online

Intr-o prima etapa, cele doua formatiuni vor organiza cate un Congres separat, urmate de o reuniune comuna, la care vor lua parte cate 1.600 de delegati din partea fiecarui partid , a precizat deputatul USR Ionut Mosteanu, pentru AGERPRES."Vor fi doua Congrese. Fiecare partid va vota protocolul de fuziune, asa cum este prevazut in statut. Fiecare partid va face cate un Congres separat, dupa care va avea loc unul comun. (...) Congresul se va desfasura online, procesul de votare - online, pe o platforma electronica. Dezbaterile vor avea loc pe acea platforma: cu program, cu luari de cuvant, cu voturi si asa mai departe, ca la orice Congres, doar ca va avea loc online, tinand cont de conditiile speciale in care ne desfasuram activitatea in perioada aceasta", a explicat el.Urmare a fuziunii, Birourile locale, judetene, municipale si cel national vor fi reunite. Conducerea va fi asigurata de doi copresedinti."Cele doua partide, dupa fuziune, vor functiona ca un singur partid, USR PLUS, in care conducerile vor fi reunite, de la nivel central pana la nivel local. Asta ca perioada de tranzitie, pana ce protocolul va ramane definitiv in Tribunal. Dupa ramanerea definitiva la Tribunal, va avea loc un Congres in care vom alege noua conducere a partidului si se va desfasura aceeasi procedura in fiecare filiala judeteana si locala", a spus Mosteanu.Potrivit acestuia, organizarea Congresului nu este motivata de apropierea alegerilor locale, fiind vorba despre un proces inceput in urma cu doi ani."Nu are nicio legatura cu alegerile, este finalizarea unui proces care dureaza de aproape doi ani de zile, de un an si jumatate, de cand am decis ca mergem ca alianta. Am mers ca alianta la europarlamentare, la prezidentiale, acum la locale si, practic, e finalul unui proces natural in care doua partide care impartasesc acelasi ADN, aceeasi tipologie de oameni, cu aceleasi obiective, vin impreuna si formeaza un partid mai mare", a mentionat deputatul.