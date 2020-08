LIVETEXT VIDEO Congresul extraordinar al PSD. A fost desfiintata functia de presedinte executiv si aprobate alte doua pozitii de prim-vicepresedinti

Social-democratii au aprobat modificarile la statutul partidului, la inceputul Congresului PSD de sambata. Astfel, este desfiintata functia de presedinte executiv si sunt infiintate doua pozitii de prim-vicepresedinti. De asemenea, Comitetul Executiv National se va numi Consiliul Politic National si va avea o componenta extinsa, incluzand si presedintii consiliilor judetene si primari. O alta modificare vizeaza posibilitatea alegerii presedintelui Consiliului National al PSD in Congres.Secretarul general interimar al PSD Paul Stanescu a afirmat ca PSD a avut un an greu in 2019, insa castigarea alegerilor locale din 27 septembrie este o obligatie pentru partid , deoarece miza nu mai este doar PSD, ci salvarea Romaniei. El a adaugat ca formatiunea are cei mai multi primari si cei mai buni si de aceea PNL incearca sa ii racoleze."Avem cei mai multi primari. De aia incearca PNL sa racoleze de la noi. Niciun os nu fura ce deja are, fura ce nu are. Nu au oameni buni, dar ii vor pe ai nostri. Nu au oameni credibili si priceputi. De aia vor sa ii fure pe ai nostri. Unii au cedat, dar cei mai multi primari au rezistat. Vom face tot ce e nevoie pentru a va apara. Am depus plangere penala la DNA impotriva PNL care i-au santajat pe primarii nostri. Spuneti oamenilor si spuneti-le ca PSD e singurul partid care poate opri prabusirea Romaniei. Fiti tari si hotarati. Asa vom castiga. Victorie.", a spus Stanescu Gabriela Firea a vorbit la tribuna congresului PSD: "- Ce stie Guvernul si noi nu stim? Ce se va intampla peste trei saptamani cand incepem scolile? Ce se intampla in laboratoarele PNL? E atat de grav, daca e atat de grav de ce incepem scolile? Europa revine la viata. Cred ca noi suntem aceia care trebuie sa fim aproape de oameni, deoarece doar noi am luptat nu doar cu virusul, ci si cu nepasarea Guvernului care doar a dat oamenilor amenzi, le-a facut dosare penale si a instituit dictatura. Noi am dus greul si nu o spunem ca o lauda. Vreau sa atragem atentia Guvernului ca noi am ramas secatuiti de resurse, ca au promis ca deconteaza carantina in spitale. Nu s-a decontat nimic. Unde sunt banii? Pai normal, ca trebuie bani pentru baronii galbeni, dar eu dau zilnic nas in nas pe holurile Guvernului si ministerelor de baronasi galben.- Se vorbeste intens despre faptul ca PSD trebuie sa se innoiasca, eventual sa fie altul. Cred ca in primul rand trebuie sa fim noi cei adevarati si care am avut anticorpi si fata de cei care ne-au stricat numele. Pana la urma am stiut sa ne facem ordine in propria casa. Avem strategii, programe, proiecte. Toate suna bine, toate sunt foarte bune, nu? Dar daca ramanem cu ele doar pe hartie, nu inseama ca au dreptate romanii - e aceeasi Marie, cu alta palarie. Eu propun nu sa o schimbam pe Maria, doar sa ne uitam din cand in cand la palarie. Daca schimbam, numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul, nu inseamna ca s-a produs vreo revolutie, pentru ca adevarata revolutie e in fiecare clipa, alaturi de oameni.- Daca Bucurestiul e impanzit de afise, i-au uitat pe oameni. Multi ies si zic suntem 6,7 partide, ne-am coalizat. Si oamenii unde sunt, unde au ramas? In CGMB au votat impotriva modernizarii spitalelor, pentru ca a propus Gabriela Firea, au votat impotriva innoirii parcului auto, pentru ca a propus Gabriela Firea. Intotdeauna au votat impotriva. Atunci de ce sa imi fie mie rusine? Lor sa le fie rusine. Eu nu am facut nimic in viata, nici cea privata, nici cea politica, de care sa imi fie rusine. De ce sa plec eu capul? Stim cine a gresit si cine a plecat. Nu putem plati la nesfarsit pentru erorile de acum ceva timp. Trebuie sa fim evaluati pentru ceea ce facem, nu pentru istorie. S-a dat votul pentru istorie.- Ni s-au pus stampile, etichete, s-a aruncat anatema, suntem demonizati, placutele si asa mai departe. Eu cred ca trebuie sa ne luam viitorul in propriile maini. Am fost, suntem si categoric vom fi alaturi de romani, cu toata puterea noastra. Nu ne ascundem sub nicio umbrela, slogan. Suntem in fata dumneavoastra. Stiu ca sunt colegi, consilieri judeteni, primari, care se simt tradati. Cand ne depuneam candidaturile, aflam ca inca unul a mai plecat la PNL, ca deh sunt la guvernare au ce oferi. Dragi colegi, capul sus, fruntea sus. Exista o vorba veche din popor - chiar si baronii galbeni iubesc tradarea, dar nu ii iubesc pe tradatori. Sa ii ajutam pe oameni. Oameni in primul rand".Primarul Gabrila Firea a declarat, in cadrul CEx al PSD, ca este nemultumita de faptul ca elevii sunt obligati sa poarte masti si sa nu interactioneze, iar intreaga responsabilitate privind infectia cu noul coronavirus a fost pasata la parinti care trebuie sa isi asume starea de sanatate a copiilorMarcel Ciolacu a declarat, in deschiderea CEx, ca PSD va continua sa ii apere pe cei vulnerabili. "Sa fim aproape de clasa de mijloc, de cei care lucreaza langa medici, HoReCa, etc. toti cei care au nevoie de noi. Sunteti multi care ati muncit enorm. Ati muncit la fel ca mine si au avut rezultate bune. Sunt multi care au crezut ca folosesc PSD ca o cheie la portile justitiei. Trebuie sa ne rupem de acest trecut. Justitia trebuie facuta in sala de judecata, nu la partid, nu la televizor.In mandatul meu, PSD va ramane pe agenda romanilor, iar justitia in sala de judecata. Azi decidem viitorul social-democratiei in Romania. Sunt de 30 de ani in PSD si sunt mandru de asta. Cand am fost la guvernare am luat decizii corecte.Va multumesc ca nu ati facut politica in criza sanitara. Toate guvernarile de dreapta au facut rau Romaniei dar cele noua luni de guvernare ale lui Orban le-au intrecut pe toate.Acest guvern a indatorat tara pe trei generatii. Guvernul si Iohannis se imprumuta 1.000 de euro pe secunda, dar la firmele romanesti nu a ajuns nimic.Un guvern care fura si distruge economia, apara interlopii si pedofilii trebuie sa plece.Trebuie sa vorbim despre protectie sociala. Trebuie sa protejam veniturile si sa aparam drepturile tuturor angajatilor care in mediul privat muncesc mai mult de opt ore pe zi. Aceste ore trebuie platite.Trebuie sa facem prin Parlament Legea prin care se asigura un echilibru intre viata profesionala si viata privata.Trebuie sa vorbim cu tinerii aflati la inceput de drum. Li s-a repetat ca PSD e rau. Le-au spus chiar cei care au facut rau pentru ei.Nu discursurile lui Iohannis vor deschide economia", a rostit Ciolacu de la tribuna.Primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, sambata pentru News.ro, ca motiunea de cenzura va fi votata in jurul datei de 7 septembrie, in sesiunea ordinara a Parlamentului.Fostul lider PSD Codrin Stefanescu califica drept "o gluma macabra" Congresul PSD care are loc sambata, vorbind despre "aranjamente dinainte ticluite, ca sa iasa Marcel Ciolacu". "Congresul PSD o sa fie doar o gluma macabra! Cu aranjamente dinainte ticluite, ca sa iasa Ciolacu si mica sa echipa de academisti secreti. Pe langa statut, morala si bun simt. Pentru ca nu numai Eugen Teodorovici a fost umilit de baietii astia ai sistemului. Ci intregul partid cu electoratul sau cu tot. Iar personajele acestea, echipate in civil, numai la victoria PSD in alegeri nu se gandesc. Dimpotriva", a scris Codrin Stefanescu sambata pe Facebook inaintea Congresului PSD. Titus Corlatean (vicepresedintele PSD), intrebat despre punctul din programul politic referitor la rezolvarea problemei angajarilor in institutiile publice pe baza de cumetrii, a declarat: "eu ma bucur ca PSD se angajeaza astazi, prin programul politic pe care il prezinta astazi echipa lui Marcel Ciolacu, in aceasta directie. Cu siguranta eu voi sustine foarte puternic acest punct din proiectul respectiv".Marcel Ciolacu, liderul Interimar al PSD, a facut declaratii inainte de CEx. El a spus ca "e un moment de raspantie in viata politica atat interna a partidului cat si pe toata scena politia romaneasca". El a mai spus ca PSD ar trebui sa se rupa de trecut. Despre forma in care se desfasoara congresul, Colacu a spus:"Este un eveniment special al PSD, chiar daca Congresul nu mai este in modul clasic, fizic, este un Congres 90% online, dar cu respectarea legilor si a statutului. (...) PSD arata ca are capacitatea de a se adapta noului, viitorului si partidele nu au alta alternativa de a tine Congrese decat in aceasta forma".Din cauza pandemiei de coronavirus, prezenta delegatilor PSD la Palatul Parlamentului nu este permisa. Membrii partidului vor asculta discursurile liderilor si candidatilor care vorbesc in sala din Palatul Parlamentului din diverse locuri din tara. Potrivit planului, organizatiile judetene au pus la dispozitie sali pe plan local, in fiecare dintre acestea avand voie sa se adune maximum 20 de delegati. Acestia vor urmari discursurile pe un ecran si vor vota fizic la fata locului.Eugen Teodorovici a depus joi o cerere la Tribunalul Bucuresti in care solicita amanarea Congresului. In document, el a acuzat ca actuala conducere interimara a PSD este una ilegitima, doar el fiind ales legitim la Congresul din 29 iunie 2019 pentru functia de presedinte executiv al partidului. Tribunalul Bucuresti a respins vineri, ca inadmisibila, solicitarea lui Teodorovici.Potrivit programului transmis de catre PSD, la eveniment vor sustine discursuri Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Paul Stanescu, Lia Olguta Vasilescu , Radu Moldovan, Decebal Fagadau, Gabriel Zetea, Dumitru Buzatu, Daniel Baluta, Dragos Benea Vasile Dancu si Sorin Grindeanu Pe lista vorbitorilor nu figureaza insa Eugen Teodorovici, singurul contracandidat al lui Marcel Ciolacu la sefia PSD.De la 13.05 pana la 14.00 se va desfasura votul secret pentru alegerea conducerii nationale a PSD, conform sursei citate. Procesul verbal cu echipa castitoare va fi citit, de la ora 14.00 de catre presedintele Comisiei de numarare a voturilor Decebal Fagadau, iar la 14.05 va fi sustinut un discurs de catre presedintele ales al PSD.Un numar de 1.509 delegati vor fi in 38 de centre teritoriale care vor fi amenajate in spatii deschise care permit prezenta a maximum 50 persoane, distantate corespunzator. La Bucuresti va exista un spatiu, al 39-lea, la Palatul Parlamentului, unde vor fi cel mult 20 de delegati."In cele 38 de centre teritoriale vor exista urne, unde se va vota pe buletine de vot. Toate centrele teritoriale vor fi dotate cu aparatura audio-video pentru transmitere live a acestui eveniment, iar toata lumea va avea pe ecrane la imaginile din toate celelalte centre", a explicat miercuri Lucian Romascanu