Consiliera ministrului Justitiei a picat cu media 5,17 concursul pentru executori judecatoresti

Potrivit rezultatelor conscursului afisate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, Besli Hamide a obtinut nota 4,00 la Drept Civil, 4,50 la Drept Procesual Civil si 7,00 la Organizarea profesiei de executor judecatoresc. Ea a fost respinsa, astfel, cu media 5,17, la examenul sustinut in iunie 2019, potrivit Hotnews Besli Hamide este consilier al ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, iar declaratiile de avere depuse pe site-ul Ministerului Justitiei arata ca a fost numita in functie in luna martie.