Consilier local al PSD, prins cu un plic de cocaină asupra sa la un control rutier

Descoperirea au făcut-o polițiștii din orașul Negrești-Oaș , județul Satu-Mare în timpul unei razii în trafic.Cu această ocazie, polițiștii au constatat în flagrant delict 3 infracțiuni la regimul rutier, din care o infracțiune de conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și 2 infracțiuni de conducerea unui autovehicul sub influența altor substanțe.Potrivit informațiilor PresaSM, este vorba despre un șofer, în vârstă de 26 de ani, din Negrești-Oaș, care a ieșit pozitiv la cocaină, după ce a fost oprit în trafic și testat de către polițiști. Totul s-a întâmplat vineri, la ora 01:45.De asemenea, în calitatea de pasager se afla un consilier local din Negrești-Oaș, asupra căruia s-a găsit un plic de culoare albă, despre care se presupune că ar fi cocaină.Substanța urma să fie expertizată, iar cercetările sunt continuate de către Serviciul de Combaterea a Crimei Organizate Satu Mare. Dacă va fi găsit vinovat, consilierul local va rămâne fără actualul mandat.În cauză s-a deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe interzise, respectiv deținere de droguri.Cocaina este un drog de mare risc, iar deținerea acestei substanțe în vederea consumului se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.