Consilier PNL pe probleme de sport, atac josnic la adresa vicecampioanei Ana Maria Popescu: ”Nu merită să poarte medalia la gât ci să și-o bage în fund”

După scandalul iscat la revenirea în țara a vicecampioanei olimpice Ana Maria Popescu, Caraman a ținut să comenteze: „Gest de mare tzoapa al Anei Maria Popescu, refuzand sa stranga mana ministrului sportului; pentru ca: daca sunt probleme cu federatia, ministerul, CIO, are cine sa negocieze cu ei, poate de vina e seful federatiei, caci tot ei e aleg acolo intre ei; si astea se rezolva in birouri, nu in flegme ministrul Novak, este sportiv ca si ea, e medaliat olimpic, e un caracter rar avand in vedere situatia lui medicala, ca om nu merita asa ceva, mai ales de la un alt coleg sportiv; daca a facut o declaratie nefericita, o puteau regla amandoi face to face; dar sa-l lasi cu mana intinsa si sa treci precum o putoare pe langa clientul cu bani putini, asta arata ca degeaba esti campion la sport, daca esti codas la bun simt modul asta ghertoiesc de a te purta in public este, vrei nu vrei, un model pentru ceilalti; deci asta trebuie sa facem cand suntem suparati pe oficiali (buni, rai, sunt oficiali), ii scuipam in gura si ii injuram de mama, ca avem noi frustrari, nu?Ivan, Nadia, Lipa, Szabo, Silivas, Vastag, Covaliu, n-ar fi facut niciodata asa ceva in public, niciodata; si aia au luat medalii un snop, au fost si sunt in Panteonul sportului mondial, doamna asta cifuta din pacate nu gestul si declaratiile ei imi intaresc convingerea ca sportivii astia de dupa '89 au devenit niste pitipoance pline de ifose, niste prestatori pentru bani si atat; nu tu eleganta, nu tu educatie, nu tu caracter, nu tu respect de sine; nu, tata, doar fitze; daca sportul romanesc e subfinantat (si ma refer la cel de nisa, cum e si sabia), e o povara a statului roman, e incompetenta a tuturor (caci in sistem sunt, de altfel, tot campioni olimpici sau fosti sportivi), e "asa a vrut Dumnezeu", e ce doriti voi, dar nu te obliga nimeni sa ramai cu mana intinsa daca vezi ca nu primesti; mai ales cand porti pe tine tricolorul; nu ai voie; si in niciun caz sa te comporti ca o tzoapa si pana la urma a fi nesimtit e doar despre tine si nu despre ministrul Novak, nici despre CIO, nici despre nimeni, e de la ma-ta de acasa; si nu are nicio legatura cu spiritul olimpic, niciuna m-am bucurat de medalia sportivei, bravo ei, dar din punctul meu de vedere nu merita sa o poarte la gat ci sa si-o bage in fund; cat priveste presa sportiva care a incurajat gestul cucoanei catalogandu-l ca pe o mare smecherie, nu m-a surprins cu nimic; astia cu scoala prin telefon, atata stiu, scandal si panarama; asta cred euPS: babaciunea are de invatat de la tanarul si fenomenal de sarmantul inotator roman; omul a venit la Olimpiada sa se distreze; el e campion prin atitutinde, de aceea e atat de iubit de toata lumea desi n-a castigat inca o medalie; el e cu adevarat sportiv olimpic; nota 1o pe linie“.Ștefan Caraman este coordonator al Biroului sport şi cultură al Primăriei Tulcea.