Consilier prezidential atac dur la adresa Colegiului Medicilor: certifica teoriile conspiratiei

"Prin lipsa de actiune a Colegiului Medicilor nici nu mai e nevoie de fake news!, atrage atentie consilierul de stat, care critica dur aceasta atitudine pe care o catalogheaza drept "iresponsabila".Declaratiile au fost facute la lansarea Barometrului de Securitate realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS."In conditiile in care romanii par sa fie tot mai cuceriti de teorii conspirationiste, lipsa de actiune a unor institutii cheie poate face foarte mult rau", atrage atentia directorul Oficiului Informatii Integrate.Constantin Dudu Ionescu a dat si un exemplu concret."Intr-un regim autocratic, nu avem nicio problema, vine tatucul si le rezolva pe toate. In democratie si, mai ales cu libertatea care vine, intervine un concept extraordinar de greu care, in opinia mea, nu a devenit inca parte a intelegerii noastre a ceea ce inseamna libertate. Si anume responsabilitate: responsabilitate institutionala, responsabilitate a societatii, responsabilitate individuala. Acum cateva saptamani Colegiul Medicilor dintr-o anumita localitate s-a autosesizat, spunand in autosesizare ca ceea ce s-a intamplat cu declaratiile unui confrate de-al domniilor lor , ca 80 la suta saturatie de sange este ok, nu este nicio problema, ca de fapt protocoalele in COVID-19 din spitale sunt proaste. Colegiul Medicilor pe buna dreptate s-a adunat atunci. Numai ca sfarsitul a fost urmatorul: a fost o discutie colegiala. Concluzia mea, a unui cetatean, care am fost obisnuit ca atunci cand te duci la spital sa ti se masoare si saturatia si daca ai sub 96 la suta se spune ca ai o problema... Deci daca ma duc intr-un spital COVID o sa am o problema cu protocolul. Ce fake-news? Nu mai e nevoie de niciun fake news" a declarat Dudu Ionescu.Reactia consilierului de stat vine dupa ce in luna martie Colegiului Medicilor Bihor a decis sa nu o sanctioneze pe Flavia Grosan, medic pneumolog, pentru declaratiile sale privind protocoalele din spitale pentru tratamentul COVID-19. Flavia Grosan sustinea ca protocolul medical din spitale "ucide" pacienti, ca oxigenul medical in cantitati mari provoaca edeme cerebrale si ca pacientii COVID cu saturatie de 80% pot sa se trateze acasa. Declaratiile sale, desi respinse de ceilalti pneumologi au ramas in final nesanctionate.