Continua criticile la adresa angajarii Vioricai Dancila la BNR. Cristian Diaconescu: ''Nu are niciun fel de deschidere internationala"

"Nu cunosc care sunt criteriile pe care domnul guvernator Isarescu, un om cu contacte internationale foarte serioase, le-a avut in vedere cand a numit-o consilier. Probabil multe cazuri de acest gen. Am mai fost intrebat daca dansa are deschiderea internationala, pentru ca domnul Vasilescu (Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR , n.r.) a spus la un moment dat ca acesta ar fi fost argumentul. Eu, din cate stiu, doamna Dancila nu are niciun fel de deschidere internationala de natura sa genereze o valoare adaugata in plan international pentru Banca Nationala", a declarat Diaconescu.Fostul premier social-democrat Viorica Dancila a fost angajata consultant la BNR in cadrul Departamentului pentru economia verde, iar fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pascu va fi unul dintre consultantii care se vor ocupa de geopolitica, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei."Doamna Dancila este angajata consultat in Departamentul pentru economia verde. A fost europarlamentar atatia ani, are legaturi in Parlamentul European. Doamna Dancila a fost si prim-ministru. Mircea Pascu va fi unul dintre acesti consultanti care se va ocupa de geopolitica", a spus Adrian Vasilescu. De asemenea, Adrian Vasilescu a mentionat ca in prezent se poarta discutii si cu alte persoane pentru ocupa functii in departamentele BNR.