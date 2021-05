Controversele din jurul Ramonei Saseanu, noua sefa interimara a TVR. Gafe in concursuri picate, interviu cu o vrajitoare si acuzatii de fake news

Interviu cu o vrajitoare

Acuze de fake news

Parcursul profesional al Ramonei Saseanu

Numirea lui Saseanu nu este insa lipsita de controverse: a picat doua concursuri interne in TVR din cauza unor erori elementare, a realizat un interviu cu o vrajitoare, ulterior cercetata pentru inselaciune si a fost acuzata de fake news.Astfel, conform unor documente obtinute de G4media.ro , propunerea PNL la sefia interimara a TVR a picat in 2012 concursul pentru functia de director al studioului teritorial Craiova cu nota 7,5. Anul urmator aceasta a incercat sa candideze pentru o alta functie - de coordonator cu atributii de producator executiv de stiri, sport si programe la studioul din Craiova, insa a picat din nou. La un moment dat, in timpul unei intrebari, aceasta recunoaste ca a realizat doar emisiuni pe teme medicale.Intr-o inregistrare obtinuta de sursa citata, Ramona Saseanu este surprinsa in timpul concursului din 2013 ca nu stie regulile CNA in privina tipurilor de emisiuni electorale admise pe post precum si asupra spatiilor de emisie. Tot atunci, aceasta vorbeste, spre surpriza membrilor din comisia de examinare, despre "municipii de judet".In 2015, aceasta apare intr-un interviu pentru TVR 3, luate unei ghicitoare care dezlega cununii si descanta de deochi in "vertelnita". Dialogul o are ca protagonista pe "Vrajitoarea Elena", o ghicitoare care, cateva luni mai tarziu, era vizata de un dosar penal pentru santaj si inselaciune, arata presa locala.Pe tot parcursul interviului, jurnalista in loc sa dezlege in mod critic raspunsuruile vrajitoarei, mai degraba o valideaza, aruncandu-i numeroase mingi la fileu, pentru ca apoi sa o laude pentru "harul pe care il aveti".O parte din dialog:Unii cred, altii nu. Exact ca la doctor. Unul m-a tratat, altul nu m-a tratat.Cam 30%, da.Noutatea nu avem cum sa aducem. E vorba de balta, de vartelnita si de cimitir.La finalul dialogului, "Vrajitoarea" Elena da asigurari publicului TVR Craiova ca ea face doar magie alba, spre deosebire de alte colege care fac si magie neagra.Totodata, jurnalistii locali au mai scris ca Ramona Saseanu a intrat intr-un conflict direct cu liderii PSD din judet. Concret, TVR Craiova a transmis in direct, inaugurarea drumului expres Criova-Pitesti, la fata locului fiind prezenti atunci Liviu Dragnea , Olguta Vasilescu si Claudiu Manda . Candidatul PNL pentru sefia TVR a publicat atunci, pe pagina personala de Facebook , o fotografie cu locul unde se desfasurase inaugurarea si relata ca la o zi dupa eveniment, disparusera toate utilajele, chiar si bordurile iar locul era pustiu.TVR Craiova a transmis ulterior un comunicat in care preciza ca se delimiteaza de "informatiile false" postate de Saseanu, desi aceasta postase de pe contul personal de Facebook.Potrivit unor surse citate de catre Adevarul.ro , Saseanu a fost propusa in interiorul PNL pentru interimatul de la TVR de catre vicepresedintele liberal Gigel Stirbu, cel care le-a povestit colegilor ca e o profesionista si ca aceasta a dus lupte crancene cu PSD -ul condus de Lia Olguta Vasilescu Potrivit descrierii de pe site-ul TVR Craiova, Ramona Saseanu este prezentatoare la televiziunea mentionata, si a facut studiile de licenta la Facultatea de Drept si Administratie Publica iar mai apoi la Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii din Craiova. Mai tarziu si-a completat studiile de master la Facultatea de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii de la Universitatea Bucuresti, si a ajuns sa lucreze in presa inca din 1995, la un post de radio din Craiova.Trei ani mai tarziu, aceasta se muta in Bucuresti si lucreaza ca reporter pentru ProTV, iar mai apoi corespondent de stiri pentru zona Olteniei. In 2001 se angajeaza la TVR Craiova, unde este redactor si realizatoare a unei emisiuni de sanatate.