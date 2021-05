Cat costa sa fii membru de partid in Romania: AUR are cea mai mare cotizatie, iar la PSD trebuie sa dai doar 1 leu

Pentru a avea "carnet de partid" in Romania, trebuie platita o cotizatie lunara.Potrivit legii 344 a finantarii partidelor politice:- Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotarari ale partidului politic, potrivit statutului propriu.- Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.- Suma cotizatiilor platite intr-un an de un membru de partid nu poate depasi 48 de salarii minime brute pe tara. Salariul de baza minim brut pe tara luat ca referinta este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.- Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizatii pana la data de 31 martie a anului urmator, precum si lista membrilor de partid care au platit intr-un an cotizatii a caror valoare insumata depaseste 10 salarii minime brute pe tara.Membrii PSD trebuie sa plateasca pe luna cel putin 1 leu. Suma creste daca politicienii sunt angajati, si vor plati 5 lei, sau daca fac parte din structuri de conducere sau din Parlament si, in acest caz, poate ajunge pana la 150 de lei. Social-democratii sunt recunoscuti si pentru donatiile serioase pe care le fac catre partid, mai ales in perioadele electorale.Liberalii le solicita celor care vor sa devina membri de partid sa plateasca cel putin 3 lei pe luna. Cei mai "bogati" liberali platesc mai mult, prin donatii, dar si la PNL creste tariful cotizatiei, in functie de pozitia ocupata.La USR Plus un membru poate alege sa plateasca o cotizatie obligatorie lunara de 10 lei sau de 50 de lei, potrivit site-ului plus.ro. Studentii, pensionarii, sau persoanele cu venituri modeste pot solicita o reducere a acestui cost."Un cetatean roman poate fi membru intr-un singur partid politic. Calitatea de membru iti permite sa participi la viata partidului si afilierea la o organizatie judeteana a PLUS (54 in total - judetele, cele 6 sectoare din Bucuresti, 7 in diaspora). Membrii au obligatia de a respecta principiile si statutul partidului, precum si de a plati lunar cotizatia", informeaza partidul.Si la USR Plus membrii sau simpatizantii pot face donatii."Avem nevoie constant de sprijinul tau, care da, uneori inseamna si bani. Stim ca este o perioada grea si fiecare leu conteaza, asa ca iti multumim inzecit pentru oricat donezi si pentru increderea ca impreuna vom schimba tara in bine", e arata pe site-ul oficial al Aliantei.Membrii activi ai AUR sunt obligati, potrivit statutului formatiunii, sa plateasca lunar o cotizatie de 47 de lei. AUR are tarif de 10 euro pe luna pentru membrii din Diaspora. Studentii platesc 10 lei pe luna, iar aderentii nu platesc nicio taxa."Membrii partidului care nu sunt la zi cu plata cotizatiei pierd dreptul de vot si nu pot fi alesi in nici o functie. Se considera plata la zi a cotizatiei, achitarea acesteia pana la nivelul lunar anterior, inclusiv. Cotizatia se plateste personal, cu numerar, la casieria organizatiei, sau prin transfer bancar in contul organizatiei. ", se arata pe site-ul AUR.Si la AUR se pot face donatii intre 50 si 500 de lei, iar suma poate creste.Membrii partidelor fac si donatii catre formatiuni, mai ales in preajma alegerilor. In 2020, an cu doua randuri de alegeri, politicienii de la toate partidele au donat bani formatiunilor din care fac parte.Liberalii care au scos cei mai multi bani din buzunar si i-au indreptat spre partid sunt senatorul de Teleorman Eugen Pirvulescu (518.000 de lei), senatorul de Mures Ioan Chirtes (446.000 de lei) si deputatul de Arad Glad Varga (310.000 de lei).La USR-PLUS, parlamentarul care a dat cei mai multi bani catre partid este senatorul Marius Bodea. Potrivit declaratiei de avere, a avut o contributie de 316.000 de lei pentru alegerile locale din 2020.Deputatul PSD Dumitrita Gliga a avut cea mai mare donatie catre partidc (579.000 de lei). Apoi, au urmat Adriana Tusa (578.000 de lei), deputat de Bucuresti, Maricel Popa (402.000 de lei), senator de Iasi.La AUR, deputatul Nagy Vasile a dat catre partid 120.000 de lei, precum si deputata Anamaria Gavrila, cu 97.000 de lei, informeaza adevarul.ro