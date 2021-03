Cristian Diaconescu a fost ales presedinte al PMP si desemnat candidat al partidului la prezidentialele din 2024

Diaconescu, candidatul la prezidentiale

Diaconescu a fost singurul care si-a anuntat intentia de a candida impreuna cu o echipa, motiunea condusa de acesta intitulandu-se "Romania respectata"."Prin aceasta motiune (...) va rog sa dati acestui partid solidaritate, intelepciune si coerenta la nivelul local si central si indraznesc sa ma oblig in fata dvs si sa va promit ca eu am sa ii dau un viitor", a spus Diaconescu in discursul sau.Totodata, el a aratat ca PMP nu iese "la taraba" pentru un alt partid politic."Am vazut si eu mica propaganda anterioara acestui congres . Ne-am intrunit aici sa ne punem de acord in legatura cu ce facem in continuare, in legatura cu solidaritatea noastra, in legatura cu coeziunea noastra. Nu ne-am intalnit aici sa iesim la taraba pentru un alt partid politic.E o discutie separata, e o discutie care nu poate lipsi atunci cand se identifica valori comune ce pot fi impartasite la un moment dat, este o discutie care este natural sa se poarte pentru ca solidaritatea si coeziunea pe partea dreapta sustinuta si de Eugen (n.r. - Tomac) si de conducerea partidului a fost transmisa ca mesaj tuturor. Va las pe dumneavoastra sa decideti ce fel de raspuns s-a primit. Dar in acest moment este vorba despre noi prin noi insine, daca cineva din partea dreapta recunoaste acest adaggio", a declarat Diaconescu.Motiunea "Romania respectata" a fost votata de 550 de delegati, alti 11 votand "impotriva"."Multumesc foarte mult pentru incredere! Foarte multi dintre cei care au binevoit sa mai discute cu mine in aceasta etapa isi terminau discursul spunand: 'urmeaza sa va asumati' (...) In mod evident urmeaza sa imi asum. (...)S-a pus in discutie cuvantul fuziune. Nu exista aceasta discutie. Ceea ce ne asumam este in egala masura discutarea cu fiecare organizatie in parte in legatura cu situatia politica din zona respectiva sub urmatorul titlu - ne asumam proiectele cetatenilor. Participarea noastra in consilii locale, consilii municipale, consilii judetene, in primarii, in comunitatile in care acesti oameni au fost alesi au drept prioritate proiectele care ajuta acea comunitate si cetatenii.Aspectele politice generale le vom discuta la un moment dat, daca va fi cazul. Din punctul meu de vedere, (...) fara o intelegere si o discutie prealabila, fara un angajament ca intre oameni seriosi din politica romaneaca in legatura cu oportunitati, in legatura cu ceea ce intr-adevar beneficiaza comunitatile, nu poate nimeni sa ia PMP ca si cand nu ar exista. Nu ma impresioneaza (...) diversele exercitii de manipulare pe Facebook ", a transmis Diaconescu, in discursul sau dupa comunicarea rezultatului votului electronic.In cadrul reuniunii, delegatii au votat, in majoritate, pentru renuntarea la fuziunea cu UNPR , fiind inregistrate 557 de voturi "pentru" si 8 voturi "impotriva".De asemenea, in urma votului dat in Comitetul Executiv National, Cristian Diaconescu a fost desemnat candidatul PMP pentru alegerile prezidentiale din 2024.PMP a ratat intrarea in Parlament la alegerile din decembrie 2020, dupa ce anterior, la alegerile europarlamentare si locale, a obtinut rezultate considerate multumitoare. PMP detine doi eurodeputati - Traian Basescu si Eugen Tomac , precum si peste 2.000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri judeteni si consilieri generali ai Capitalei si 49 de primari.