Cristian Diaconescu, despre avionul deturnat in Belarus: "Suntem in prezenta unui act de terorism de stat. Nu poate ramane fara raspuns"

Lukasenko "a depasit o linie rosie" si se poate vorbi de "terorism de stat", iar autoritatile de la Minsk trebuie sa afle ca astfel de gesturi se platesc, a aratat fostul sef al diplomatiei, potrivit Digi 24 "Un astfel de act are consecinte foarte grave. Sunt foarte multe voci la nivelul UE care spun ca suntem in prezenta unui act de terorism de stat, pentru ca o ruta comerciala intra-Uniunea Europeana, cu toate garantiile de securitate pe zbor si supusa regulilor si normelor de functionare si de operare in UE, nu poate fi un astfel de zbor deturnat pur si simplu, printr-un gest al unui stat tranzitat.Mai mult decat atat, in acest moment discutam despre cetateni ai UE care sunt supusi perchezitiilor si controalelor in mod evident abuzive din partea autoritatilor din Belarus", a comentat Cristian Diaconescu, duminica seara, la Digi24."Acest gest facut evident in ideea de a aresta un opozant pune in pericol securitatea navigatiei inauntrul Uniunii Europene, iar Uniunea Europeana are obligatia sa raspunda inclusiv institutional la aceasta atitudine. Fiind vorba de o atitudine total iesita din comun, autoritatile de la Minsk trebuie sa afle ca la astfel de gesturi exista si costuri. Ceea ce a facut Lukasenko prin atitudinea sa nu trebuie lasat doar la nivelul unei preocupari sau ingrijorari politice", subliniaza fostul sef al diplomatiei."Sa ne imaginam ce-ar inseamna un astfel de precedent oriunde in lume, daca s-ar permite ca autoritatile unui stat, survolat pentru o perioada redusa de timp, la un moment dat sa intercepteze avioane comerciale permitandu-si atitudini brutale fata de zborul respectiv sau fata de calatorii din acel avion, care n-au absolut nicio legatura cu optiunile, atitudinile, reactiile politice din statul survolat", atrage atentia Cristian Diaconescu.Pe Lukasenko nu-l mai intereseaza in acest moment reactia comunitatii internationale. El s-a plasat in mod clar in domeniul acelor autocratii cu care nu se poate purta un dialog. Singurul semnal care l-a interesat a fost acela de amenintare la adresa opozitiei, a celor care il critica. A vrut sa le demonstreze ca niciun fel de regula nu-l descurajeaza atunci cand doreste sa aresteze pe cineva care la un moment dat i s-a opus, a explicat Cristian Diaconescu.Ramane de vazut daca dupa astfel de actiuni opozitia mai are capacitatea de a reactiona, dar comunitatea internationala nu poate lasa fara reactie o astfel de atitudine, pentru ca realmente s-ar crea un moment periculos din care si alti autocrati, la un moment dat, poate ar invata o astfel de practica si ar lua masuri similare, a insistat Cristian Diaconescu."Aici nu vorbim despre suveranitatea nationala care impune anumite masuri, aici vorbim de un gest brutal impotriva unor cetateni care nu au nicio legatura cu ceea ce se intampla in Belarus, care se aflau pe un zbor intra-UE, intre doua state membre ale UE si ale NATO. Din acest punct de vedere, repercusiunile sunt, dupa parerea mea, mult mai serioase decat ideea de a te opune sau nu unui presedinte dintr-un stat de undeva din estul Europei. Din aceasta perspectiva, s-a depasit o linie rosie in ceea ce-l priveste pe Lukasenko si aceasta situatie nu poate ramane fara raspuns", a repetat Diaconescu.Uniunea Europeana are la dispozitie o serie de masuri categorice care ar pune in dificultate autoritatile din Belarus. E posibil sa se recomande evitarea spatiului aerian din Belarus, e posibil sa fie inasprit regimul sanctiunilor, dar in orice caz o astfel de situatie nu poate ramane fara raspuns, a spus din nou fostul ministru.Sanctiunile economice extrem de drastice ar fi cele mai potrivite masuri, pentru ca afecteaza autoritatea unor astfel de dictatori, dar pe de alta parte, si cetatenii statului au de suferit, desi nu au nicio vina in marea lor majoritate, a aratat Cristian Diaconescu.