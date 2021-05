Ministrul Fondurilor Europene, despre pensiile speciale: "Este o rusine! Sunt foarte mari, iar multi beneficiari sunt tineri"

"Avem doua probleme mari cu sistemul de pensii in Romania. Unu: nu este sustenabil, in sensul in care in fiecare an trebuie sa mutam o parte de bani de la buget pentru acoperirea deficitului la pensii, si doi: nu este echitabil, e diferenta prea mare intre pensiile mici si pensiile mari, ca sa nu mai spun de pensiile speciale.Si atunci directia in care mergem in zona asta, o noua lege a pensiilor care sa asigure o sustenabilitate pe termen lung, nimeni nu spune ca pe termen scurt, imediat trebuie sa facem ceva, dar trebuie sa avem un plan care sa presupuna, in primul rand, sa nu mai vina fiecare politician si sa promita cresteri din pix si sa se intample.Noi, ca tara, sa avem o crestere a pensiilor predictibila, in functie de niste indicatori statistici, in functie de cum se scumpeste viata, de pilda, si pe de alta parte atunci cand crestem pensiile sa incepem cu alea mai mici, nu trebuie sa crestem la toata lumea proportional.Si, evident, pensiile speciale, care sunt o rusine dupa parerea mea, modul in care oameni tineri, in puterea muncii, ies la pensie, asta este o rusine, trebuie sa le reducem, trebuie sa le legam de contributivitate in limitele pe care ni le permite Curtea Constitutionala", a declarat Cristian Ghinea, luni seara, la TVR.Ministrul Fondurilor Europene a precizat ca viitoarea lege care va reforma sistemul public de pensii in Romania va fi trimisa in Parlament in cursul anului viitor.El a explicat ca reforma pensiilor apare in PNRR in conditiile in care acest plan implica reforme, dar si in contextul in care raportul de tara pentru Romania a facut referire, in ultimii ani, la sistemul de pensii.