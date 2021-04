Cristian Ghinea, despre scandalul din coalitie: O comedie a erorilor. Barna si Iohannis, "adultii din incapere"

Orban: Am trecut de impas

Dan Barna: USRPLUS a fost partenerul serios

Ghinea a caracterizat ceea ce s-a intamplat in interiorul coalitiei drept o "comedie a erorilor care este halucinanta"."Dan Barna si Klaus Iohannis. Nu simt nevoia sa adaug detalii. Dan Barna este cel care a strans USR in jurul lui, dupa ce a plecat fondatorul, a strans USR si PLUS cand parea ca mergem in directii diferite. Dan Barna a tinut aceasta coalitie la un loc acum", a declarat ministrul in cadrul emisiunii In fata ta de la Digi24 El a mai afirmat ca tot scandalul a plecat de la "niste erori absolut stupide" si de la neintelegeri pe mesaje."In razboiul rece era teoria aceea ca toate scenariile care pot declansa un razboi erau aranjate, singurul punct care putea fi necontrolabil era eroarea sau nebunia umana. Cred ca am ajuns in criza asta pe niste erori absolut stupide. Eu stiind ce au spus si Vlad Voiculescu , si Florin Citu , celebra difuzare a conferintei unul peste altul, care a fost suprainterpretata in presa, la partide, a fost o eroare umana clasica.Nu s-au inteles pe mesaje. Daca faci cu pixul in mana ce zice Vlad Voiculescu, asta si asta, ajungi la o comedie a erorilor care este halucinanta. In acele doua intalniri numite de terapie (sedintele coalitiei in care s-a pus capat crizei printr-un nou acord - n.r.), chiar asa a fost: unii spuneau ceva, altii altceva. Chiar daca au fost niste decizii controversate, s-a ajuns la criza din neintelegeri si erori umane", a mai spus Cristian Ghinea.El i-a dat dreptate lui Dan Barna, care spunea ca lucrurile in coalitie sunt mai bune decat par din afara: "Chiar asa era. Criza a fost atat de neasteptata... A venit chestia asta care ne-a lovit ca o racheta. Am rezolvat-o, nu inteleg de ce s-a intamplat. Dupa terapia de la coalitie, ne gasim resursele sa o reconstruim". Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, 24 aprilie , ca lucrurile stau bine, in prezent, in cadrul coalitiei de guvernare, impasul fiind depasit."Ceea ce este bine este ca am trecut de impas, am stabilit niste imbunatatiri ale protocolului de functionare a coalitiei. Intotdeauna solutiile vin atunci cand lucrurile nu functioneaza perfect. Important este ca avem un nou ministru al Sanatatii in care ne punem sperante ca va rezolva problemele nesolutionate din zona Sanatatii. Lucrurile in coalitie stau bine in momentul de fata", a afirmat, sambata, Ludovic Orban , la Drobeta - Turnu Severin.Pe de alta parta, co-presedintele USR-PLUS, Dan Barna, a afirmat vineri seara ca nu a existat in partid "un curent semnificativ" care sa ceara iesirea de la guvernare, in urma demiterii lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii."Pot sa spun ca in aceste patru luni partenerul serios, partenerul care a aratat responsabilitate, a fost USR-PLUS in aceasta coalitie si sper sa ramanem in continuare foarte solidari, foarte compacti", declara liderul USR-PLUS."USR-PLUS a dovedit, in acesti patru-cinci ani de politica in care ne-am luat multe rani si avem multe cicatrice pe spinare, am dovedit o intelepciune si o crestere a capacitatii de a intelege politica asa cum e necesar. Nu a fost in organizatie, in aceste zile de emotie, nu a fost un curent semnificativ care sa ceara iesirea de la guvernare, tocmai pentru ca oamenii spun da, nu a fost in regula ce s-a intamplat, dar nu putem sa plecam pentru ca noi am inceput acest drum pentru a lupta sa schimbam lucruri in Romania si nu putem pleca la prima dificultate importanta pentru ca noi trebuie sa dovedim ca suntem in stare sa purtam aceasta lupta", a afirmat Dan Barna, vineri seara.