Cristian Preda demisioneaza din partidul lui Dacian Ciolos. Care este motivul

"Constrangeri de natura profesionala ma impiedica sa mai fiu membru al unui partid . Am fost ales decan al FSP UB si mi s-a reprosat ca sunt afiliat la Plus. Reprosul e indreptatit. Desi nu am folosit niciodata o retorica de partid la vreun curs sau seminar si nici nu am impus o logica partizana administrarii facultatii, strict formal vorbind, nu pot sa ma aflu in fruntea unei institutii de educatie si - simultan - sa fiu parte a unei organizatii care-si propune sa ia puterea. Cu atat mai putin atunci cand institutia respectiva e o facultate de stiinte politice. Am parasit, de aceea, partidul condus de Dacian Ciolos", a scris Preda pe Facebook.La sfarsitul lui ianuarie 2019, Cristian Preda , la acel moment, europarlamentar, anunta ca, la invitatia lui Dacian Ciolos, a aderat la PLUS si preciza ca nu va candida la alegerile europene."La invitatia lui Dacian Ciolos, am aderat la PLUS. Asa cum am anuntat in urma cu patru luni, nu candidez la europene. Voi sprijini candidatii PLUS la alegerile din 26 mai si ii invit pe toti cei care au incredere in mine sa faca acelasi lucru", a anuntat Preda pe contul sau de Facebook.El precizeaza ca, prin afilierea sa, PLUS capata statut de partid parlamentar si va avea, in consecinta, delegati in toate sectiile de vot, putand astfel securiza optiunile exprimate in favoarea listei sale."Dupa alegerile pentru PE, folosind experienta europeana acumulata, voi actiona in cadrul PLUS pentru ca institutiile rezultate din viitoarele alegeri - presedintia, autoritatile locale, noua majoritate parlamentara - sa lucreze in interesul general, nu in interes propriu", mai afirma Cristian Preda.Cristian Preda a fost consilier de stat al presedintelui Emil Constantinescu , secretar de stat in MAE, apoi consilier prezidential al presedintelui Traian Basescu . In 2009, a intrat in PDL si a candidat la alegerile europarlamentare, devenind eurodeputat, pentru un mandat de 5 ani. In 2014 a intrat in PMP si a fost ales eurodeputat din partea acestui partid, fiind exclus din PMP cateva luni mai tarziu.