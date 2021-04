CTP il critica pe fostul ministru al Sanatatii: "Acele dihanii care i-au strigat medicului Andreea Moldovan "Mars, criminalo!", in fata Ministerului Sanatatii, inseamna ca au dreptate, potrivit lui Voiculescu"

Aceste acuzatii vin intr-un moment dificil al pandemiei si al campaniei de vaccinare, cand teoriile conspiratiei prind foarte usor, iar astfel de insinuari nu fac decat sa sporeasca neincrederea oamenilor in institutii si autoritati, arata CTP la Digi 24 "Cum o sa fie numai 137 de morti (bilantul de vineri - n.r.)?! Sunt mii de morti, pe care ii ascund astia din cifre!Asa ne-a spus dl. Voiculescu astazi, asa a declarat chiar in Republica. A spus: Nu e exclus sa fie mii de morti in plus.Din ce a spus dl. Voiculescu, si anume ca se ascund morti, ca sunt mult mai multi si e vorba de mii, rezulta ca transmite in opinia publica ideea ca au dreptate cei care au zbierat , in fata spitalului, "Asasinilor!" la adresa medicilor care ii tratau pe bolnavi in spital.Rezulta clar, toata lumea isi da seama acum: medicii omoara oameni in spitale si astia ii ascund din cifre! Acele dihanii care i-au strigat medicului Andreea Moldovan "Mars, criminalo!", in fata Ministerului Sanatatii, inseamna ca au dreptate, potrivit dlui Voiculescu.Si doamna este tot o criminala, fiind medic, nu? Omoara oameni si ei sunt ascunsi din cifre. Asa ne spune dl. Voiculescu", a comentat cu sarcasm Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24.CTP a mai apreciat, vorbind despre Vlad Voiculescu ca acesta "este pe cat de inteligent, pe atat de perfid"."Am spus despre dl. Voiculescu ca este un politicar prost, dar un om cu intentii bune. Retrag ambele calificari, pentru ca dl. Voiculescu nu este prost, iar in ceea ce priveste intentiile dlui Voiculescu eu nu mai vad decat eforturi din partea domniei sale de a face cat mai mult rau prin prejur, dupa ce a fost scos din functia de ministru.E vorba de aceasta declaratie a domniei sale, care nu se bazeaza pe niciun fel de suport, nu-si asuma nicio cifra si spune: N-am documentat inca aceste afirmatii, nu o sa folosesc cifre. Dl. Voiculescu este pe cat de inteligent - e deosebit de inteligent -, pe atat de perfid. Aceasta exprimare "nu e exclus sa fie mii de morti in plus" vedeti cum este facuta? Ca oricand sa poata sa spuna: Dar ce, eu am zis ca erau? Am zis ca nu e exclus, adica e o posibilitate" - a aratat gazetarul."Cand faci o asemenea afirmatie, de o asemenea gravitate, va dati seama ce inseamna: se ascund morti! Asa ceva n-au facut nici macar dihaniile astea care ies sa zbiere prin piata si prin fata Ministerului Sanatatii, nu au venit cu ipoteza asta, ca sunt mii de morti in plus, care sunt ascunsi. Au avut altele!", a adaugat CTP.Jurnalistul a mai spus ca in acest fel oamenii risca sa nu mai aiba incredere in nicio cifra.