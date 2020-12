Cristian Tudor Popescu: Orban vrea sa fie pe post de Dragnea, cu Citu pe post de Dancila

"In ce-l priveste pe domnul Orban - dupa ce domnul Citu a trecut dincolo de usa spunand scurt ce a avut de spus, ca un profesionist - era dispus sa stea pana dimineata cu jurnalistii, pentru a transmite semnalul "Tot eu sunt seful!". Ati vazut cum dadea foarte galant, generos informatii din interior? De ce livreaza acum presei lucruri din astea? Ca sa arate cat de important este el in continuare si cum nu se cramponeaza de scaun, ca asa ne-a spus. Ca el isi da demisia din functia de premier , nu pentru greselile pe care le-a facut - unele dintre ele strigatoare la cer. Nu, isi da demisia ca sa ne arate ca nu se cramponeaza de scaun. Dar n-a spus de care scaun. Asa ca acum vrea sa se scaunoporteze la Camera Deputatilor. Deci nu vrea sa se cramponeze de scaunul de premier, in schimb acum se agata de scaunul de la Camera Deputatilor.Domnul Orban vrea sa fie pe post de Dragnea, cu Citu pe post de Dancila. Spera ca in continuare sa transmita semnalul ca el este de fapt eminenta cenusie in continuare, el este conducatorul, si ca domnul Citu a fost pus premier cum a mai fost pus, daca va amintiti atunci, pentru foarte scurta vreme, cu acelasi mesaj. "Il punem de forma pe domnul Citu, dar tot eu sunt". "Am facut aceasta miscare sa-mi dau demisia, pentru ca trebuia sa dau un os de ros", "sa dau impresia ca s-a sacrificat cineva, eu sunt eroul", "dar de fapt tot eu raman seful"", a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24.ro Ministrul Finantelor, Florin Citu, a fost votat de catre liderii PNL pentru a fi propunerea de premier cu care liberalii vor merge la negocierile cu presedintele Klaus Iohannis