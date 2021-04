Cristina Pruna: "Legea Romexpo" a intrat in vizorul Comisiei Europene. Camera de Comert si Industrii trebuie sa dea explicatii cat mai repede

"Legea Romexpo" a intrat in vizorul Comisiei Europene. Camera de Comert si Industrii a Romaniei (CCIR) trebuie sa dea explicatii cat mai repede. CCIR trebuie sa explice cum a primit cu titlu gratuit, in timpul guvernarii PSD din 2004, dreptul de a utiliza terenurile de la Romexpo. Comisia Europeana investigheaza - in conformitate cu legislatia europeana - daca nu cumva CCIR a primit un ajutor de stat prin concesionarea gratuita, din 2004.La acel moment, presedintele CCIR era si presedintele Consiliului de Administratie al Romexpo. Acesta si-a dat singur dreptul de utilizare gratuita a terenurilor Romexpo, pentru o perioada de 49 de ani. Concluzia simpla e ca devalizarea Romexpo nu a inceput acum, odata cu "Legea Romexpo", ci in anii 2000.Acordarea concesiunii gratuite nu a fost insa suficienta. Fara dreptul de proprietate asupra terenului, CCIR nu s-ar putea asocia cu un dezvoltator imobiliar privat pentru demararea unui amplu proiect pe care il vizeaza. Drept urmare, prin "Legea Romexpo" s-a urmarit trecerea celor 46 de hectare din proprietatea statului in cea CCIR.Impreuna cu colegii mei din USR PLUS ne-am opus inca de la inceput acestei initiative legislative cu dedicatie a ALDE -PMP-PSD. In forma actuala legea ar facilita obtinerea unor castiguri importante de grupuri de interese, nicidecum de catre stat.Terenurile Romexpo pot si trebuie sa fie valorificate. Solutia nu este nicidecum trecerea lor gratuita in proprietatea CCIR. Este nevoie de o noua abordare a legii astfel incat aceasta sa seteze cadru corect si transparent pentru valorificarea terenurilor la potential maxim pentru statul roman", a scris Cristina Pruna marti pe Facebook Pe 31 martie, presedintele Klaus Iohannis a retrimis miercuri, spre reexaminare, Parlamentului actul normativ pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania 335/2007, transmite Administratia Prezidentiala. Legea prevede transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a terenurilor proprietate privata a statului aflate, pana la data intrarii in vigoare a legii, in folosinta gratuita a CCIR si care nu sunt revendicate. Prin acest act normativ adoptat de Parlament o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.Totodata, proiectul imobiliar de la Romexpo isi pierde din increderea pe care partenerii privati i-au acordat-o astfel ca, primul efect este pierderea finantarii.Sud-africanii de la RMB Holding isi retrag din proiect o finantare de 50 de milioane de euro dupa ce au inceput sa apare probleme de ordin juridic cu proiectul.Banii vor fi restituiti actionarilor sub forma de dividend, potrivit unui anunt facut de companie, in conformitate cu regulile impuse de Bursa de la Johannesburg.RMB Holding este actionarul RMH Property care, la randul ei, detine participatii in Atterbury Europe si Atterbury Romania.