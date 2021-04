Concluziile sedintei CSAT: Retragerea trupelor ruse nu schimba cu nimic necesitatea de a analiza cauzele care au dus la aceasta situatie

Tot in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a fost aprobat ca Romania sa retraga fortele din Afganistan coordonat cu membrii de coalitie NATO incepand cu 1 mai. Toti cei 615 militari si peste 80 de tone de materiale si elemente de logistica vor fi extrase cu aeronave militare nationale si ale coalitiei, mai indica sursa citata."Ca stat riveran si ca unul dintre cei mai apropiati aliati de evolutiile care au avut loc in ultimele saptamani, Romania este extrem de preocupata de situatia securitatii si stabilitatii regiunii si si-a exprimat ingrijorarea in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, pentru ca tot ceea ce se intampla in zona Marii Negre afecteaza si securitatea euroatlantica. Tara noastra a sustinut in mod constant necesitatea respectarii suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei in granitele sale recunoscute international, solutia fiind in continuare implementarea integrala a Acordurilor de la Minsk si respectarea stricta a regimului de incetare a focului. Romania este in permanenta legatura cu aliatii si partenerii din cadrul NATO si al Uniunii Europene si se coordoneaza si schimba evaluari cu aliatii si partenerii din regiune, inclusiv pentru identificarea optiunilor adecvate de actiune.Anuntul Federatiei Ruse privind ordinul ca trupele sale sa revina in bazele lor permanente, dupa exercitiile militare din Crimeea si Marea Neagra, a fost important si oportun pentru detensionarea situatiei, dar nu schimba cu nimic necesitatea de a continua analiza cauzelor care au dus la aceasta situatie tensionata si de a identifica masuri de dezescaladare si detensionare, precum si de evitare pe viitor a unor situatii similare. Asadar, autoritatile romane raman vigilente si vor continua sa monitorizeze aceasta mobilizare nejustificata din jurul Ucrainei", potrivit comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale.CSAT a fost decis ca, pe linie NATO , Romania sa continue promovarea demersurilor menite sa conduca la consolidarea suplimentara a posturii aliate in Romania si in regiune, de o maniera responsabila, conforma dreptului international."Urmare a deciziilor aliate, gazduim deja pe teritoriul tarii noastre comandamente si structuri multinationale NATO si beneficiem de o prezenta aliata avansata, cu contributii importante in plan terestru, maritim si aerian. Importanta intaririi rezilientei, atat la nivel national, cat si al Aliantei in ansamblu, si al partenerilor sai a reprezentat un alt subiect abordat in cadrul Consiliului de astazi. Romania a decis sa sprijine aceste demersuri prin infiintarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, care va oferi asistenta si expertiza statelor interesate, inclusiv partenerilor din vecinatate", indica sursa mentionata.Totodata, in CSAT , a fost convenit "sa continuam sustinerea pentru partenerii nostri din Vecinatatea Estica, dar si din Balcanii de Vest, atat pe linie bilaterala, cat si in cadrul formatelor regionale, inclusiv in avansarea relatiilor acestora cu NATO si UE. In plus, Romania este interesata de solutionarea conflictelor prelungite din jurul Marii Negre, iar Ministerul Afacerilor Externe a demarat in acest sens unele initiative la nivelul UE. Toate aceste demersuri sunt in masura sa sporeasca securitatea Romaniei si reprezinta, totodata, o dovada clara a solidaritatii si unitatii aliate. Marea Neagra poate deveni un spatiu al stabilitatii si cooperarii doar in masura in care statele se dezvolta liber si pot sa-si urmeze neingradit propriile optiuni, pe baza respectului reciproc si a respectarii stricte a normelor de drept international", potrivit comunicatului.A fost analizata si aprobata redislocarea in Romania a contingentului militar din Afganistan, la incheierea misiunii Resolute Support, conform unui calendar convenit cu partenerii din coalitie."Redislocarea va fi etapizata si se va derula pe parcursul urmatoarelor luni. Romania va retrage fortele din Afganistan coordonat cu membrii de coalitie NATO incepand cu 1 mai 2021. Toti cei 615 militari si peste 80 de tone de materiale si elemente de logistica vor fi extrase cu aeronave militare nationale si ale coalitiei. Tara noastra a fost constant printre principalii contribuitori la misiunea NATO din Afganistan. Mii de miliari romani au participat la aceasta misiune de-a lungul timpului, fapt care a sporit gradul lor de pregatire in conditii de lupta si a condus implicit la profesionalizarea in ansamblu a Armatei Romaniei. Prestatia militarilor romani a fost intotdeauna foarte apreciata de partenerii si aliatii nostri. Romania face parte din coalitia impotriva terorismului, iar militarii nostri care actioneaza in teatrele de operatii si-au asumat mereu cu profesionalism si curaj riscurile si pericolele pe care le presupune lupta pe acest front", arata sursa amintita.Conform comunicatului de presa, "Afganistanul va ramane insa un loc marcat de profunda indurerare, 27 de militari de elita ai armatei romane au cazut la datorie si ei vor ramane mereu in gandurile noastre".