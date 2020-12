Lider UDMR, despre conditiile partidului pentru viitoarea guvernare si acordul coalitiei: "Au aparut niste probleme in aplicarea Codului administrativ"

"Cel mai important rezultat al ultimelor doua zile din punctul nostru de vedere este acela de crestere a increderii intre formatiunile politice care isi propun sa formeze o coalitie majoritara in Parlament. Evident veti fi informati asupra textului acordului de coalitie, nu e nimic secret in ceea ce se pregateste (referitor la alegerea primarilor in doua tururi - n.r.). In aplicarea Codului administrativ au aparut niste probleme, dar acestea vor fi prevazute in textul acordului coalitiei", a spus Cseke Attila la finalul discutiilor privind programul de guvernare.Liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor , a avut sambata dupa-amiaza, 19 decembrie, o intrevedere la Budapesta, cu prim-ministrul ungar Viktor Orban , a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar.Ministrul Finantelor, Florin Citu , sustinut de PNL pentru functia de premier in viitorul guvern , a anuntat sambata, 19 decembrie, ca programul de guvernare al coalitiei PNL- USR PLUS-UDMR va fi finalizat duminica, cel tarziu luni.