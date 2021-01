CTP: "Daca nu eram in UE, de unde un anumit partid a vrut sa ne scoata, luam de pe jos acum vaccinuri, ca Ucraina si Moldova"

Fara Uniunea Europeana nu am fi beneficiat de vaccin

"Am vazut acum atacuri ale fostilor antivaccinisti in legatura cu faptul ca nu sunt destule vaccinuri. E un semn bun! Pana acum au tinut-o gaia matu': Vaccinul! Ne face crocodili, femei cu barba, nu-l faceti!. Acum, cand s-au redus la un moment livrarile, valul antivaccinist a disparut, ce sa zica ei? - Nu sunt destule vaccinuri! Uite ce fac astia! Sta lumea pe la cozi >> - asta e un semn bun. Inseamna ca si-au dat si ei seama ca nu mai platie, nu mai renteaza sa sustii aberatiile alea agresive antivacciniste si au trecut pe directia asta", a spus jurnalistul la DIGI24 CTP a declarat ca trebuie sa nu pierdem din vedere perspectiva mai larga, si anume faptul ca daca tara noastra nu era membra UE nu am fi beneficiat de vaccinurile anti-COVID "Aici trebuie spus un singur lucru: cand comentam acum, fie ca suntem fosti sau actuali antivaccinisti sau nu, cand comentam faptul ca nu sunt suficiente vaccinuri, ca s-au livrat mai putine, ca poate vin luni, poate nu vin 180.000, poate vin numai 150.000... Oameni buni daca nu eram in Uniunea Europeana, de unde un anumit partid a vrut acum un an si jumatate sa ne scoata, luam de pe jos acum vaccinuri, asa cum ia Ucraina, asa cum ia Republica Moldova", a subliniat acesta.Gazetarul s-a declarat de acord cu gestul autoritatilor de la Bucuresti de a da o parte din vaccinurile primite catre Chisinau."In Republica Moldova dam noi 200.000 de vaccinuri, sa-i ajutam, si bine facem. Nu sunt membri ai Uniunii Europene si atunci le este foarte greu, nu au vaccinuri. Sunt tari care nu sunt in Uniunea Europeana si care au primit 25 de vaccinuri. 25. Atragea atentia Organizatia Mondiala a Sanatatii ca din pricina faptului ca tarile mari, dezvoltate, superputerile, in special Statele Unite, cata vreme era Trump acolo, au facut intelegeri separate, colaterale cu companiile producatoare, au cumparat productia in avans cu arvuna si pentru tarile mai amarate n-a mai ramas nimic. Romania e in Uniunea Europeana, de-aia primim vaccinuri acum. De aceea putem sa spunem ca nu s-a livrat suficient saptamana asta... Pentru ca se livreaza", a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi 24.Inca de la finalul lunii noiembrie, mai multi lideri liberali au anuntat ca Romania va dona o parte din aceste vaccinuri catre Republica Moldova. Alexandru Rafila califica atunci gestul Romaniei ca unul de solidaritate.Primele doze de vaccin din cele 200.000 promise Republicii Moldova de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , ar putea ajunge la Chisinau chiar in aceasta saptamana.CITESTE SI: