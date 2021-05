CTP, despre angajarea Vioricai Dancila si a lui Mircea Pascu la BNR: "Erau doi someri pe care in mediul privat nu i-ar fi angajat nici dracu sa-i pieptene coada"

"Aceste doua persoane sunt cuie in talpa pentru PSD, dar au potential de a carai, asa ca le-au inchis gura cu functii"

"Aceasta stire cu doamna Dancila expert la Banca Nationala mi-a mai adaugat o teorema in ceea ce priveste spatiul romanesc: Nimic nu e prea de tot. Cunoastem vorba romaneasca "Domne, e prea de tot". Nu, pe plaiul acesta binecuvantat nimic nu e prea de tot. Am enuntat aceasta teorema dupa ce am verificat stirea si dupa ce i-am vazut poza doamnei in cauza, ca nu imi venea sa cred.Nu ai ce sa comentezi in legatura cu doamna in cauza, stie o tara intreaga despre ce e vorba in legatura cu dansa si iscusintele sale. De comentat este in legatura cu Banca Nationala.Domnul Adrian Vasilescu a realizat una dintre cele mai penibile iesiri publice ale sale in lunga cariera de aproape 30 de ani de cand este consilier al BNR. Si-a asumat a spune ca doamna Dancila si domnul Pascu vor deschide niste usi la Bruxelles.Intelegem ca usile acestea sunt inchise si nu pot fi deschise de actualii experti, specialisti, inalti functionari ai BNR. Nu sunt in stare, nu-i baga nimeni in seama acolo si este nevoie de doamna Dancila si de domnul Pascu, altfel nu se poate.Ne mai spune ca intrarea in zona Euro a Romaniei se face pe usi de la UE, nu se face potrivit nivelului economico-financiar al Romaniei care sa ii permita sa intre in zona Euro fara sa isi franga gatul.Aceste doua persoane in clipa de fata sunt niste cuie in talpa pentru PSD, niste pietre in pantof, pentru ca au ramas fara functie. Domnul Pascu s-a dat de ceasul mortii sa fie comisar european macar doua-trei saptamani pentru ca ii crestea pensioara, pe langa cea pe care o ia aici in Romanica, ii crestea pensioara aia europeana spre Cosmos, daca apuca. In ultimul moment chiar doamna Dancila l-a retras de acolo de la nominalizare.Amandoi au un potential in interiorul partidului de a carai iar actuala conducere nu isi doreste asa ceva. Astfel ca, potrivit unei traditii a PSD, cel mai bine e sa le inchizi gura cu niste posturi. Aceste doua persoane cand au fost angajate la Banca Nationala erau doi someri pe care in mediul privat nu i-ar fi angajat nici dracu sa-i pieptene coada", a spus CTP la Digi24.