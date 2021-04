CTP, atac dur la adresa lui Iohannis si Orban pe tema autosuspendarilor lui Chirica si Alexe din functiile de partid: "O bataie de joc la adresa votantilor"

"Acestia doi, PNL-istii de la Iasi, sunt doua ocne politice cu un blazon impresionant care au fost achizitionati in primul rand de catre domnul Orban, care, cu politicile sale cinice, asa considera domnul Orban ca este realpolitik, a considerat ca face bine PNL-ului sa ii aduca pe acesti insi si, mai ales, sa ocupe niste functii, deci domnul Alexe, ministru al mediului, reprezentand PNL si domnul Chirica, mutat de la PSD , primar al Iasiului.Acum, domnul Alexe este presedintele Consiliului Judetean. Cele doua ocne ce au facut dupa ce a iesit presedintele Iohannis sa spuna ca, totusi, trebuie luate masuri de PNL, a transmis acest mesaj, au anuntat in cel mai pur stil PSD-ist ca se autsuspenda din functiile de la partid . Intrebare. Ce treaba avem noi, cetatenii, cu partidul?Partidul este o organizatie privata care, din pacate, primeste bani, si nu putini, de la stat ca sa functioneze, spre deosebire de alte organizatii private care nu primesc bani de la stat. Dar este o organizatie privata, nu da socoteala ce face, ce stabilesc ei acolo in conciliile lor, in congres . Noi n-avem nicio putere, cetatenii, in legatura cu viata partidului.Deci, ce ne intereseaza pe noi ca ala e sef sau nu e sef? Astea-s functii absolut irelevante. Ce spunea domnul presedinte Iohannis, fapt pentru care a fost dat si in judecata daca imi aduc bine aminte, spunea << Fara penali in functii publice >>, iar pentru cuvantul << penali >>, cuvant in legatura cu care am demonstrat si eu atunci ca nu exista in limba romana, ce se intelegea prin << penali >>? Persoane care sunt in cercetare penala, nu persoane condamnate definitiv, nici macar persoane trimise in judecata.Asta intelegea domnul presedinte. Si acum acesti doi insi de la PNL se afla exact in situatia aceea, pe care o infiera tot timpul domnul Iohannis cu privire, fireste, la PSD sau partidul acela care mai era... Deci aceasta autosuspendare, justificata de domnul Orban printr-o aparitie televizata in care spune ca s-au luat masuri, este o bataie de joc la adresa votantilor PNL si votantilor coalitiei in general", a spus Cristian Tudor Popescu la emisiunea "Cap Limpede" de la Digi24 Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca, in prima sedinta a Biroului Politic al PNL, se va lua act de suspendarea lui Costel Alexe si Mihai Chirica din toate functiile detinute in partid. Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 28 aprilie, dupa sedinta de Guvern, intrebat daca a discutat cu presedintele CJ Iasi Costel Alexe sau cu primarul Mihai Chirica care au anuntat ca se autosuspenda de la conducerea PNL Iasi desi persoanele cu functie de conducere in partid nu pot face acest lucru, ca nu a vorbit cu acestia. "Sunt decizii corecte pe care le-au luat, desi usor tardive", a adaugat prim-ministrul.