Cristian Tudor Popescu, despre Diana Sosoaca de la AUR: "O caricatura a caricaturii lui Corneliu Vadim Tudor"

"Doamna asta ma sosocheaza, ma lasa fara replica, asemenea combinatie de vulgaritate, agresivitate si prostie rar am vazut, poate niciodata. Este campioana din acest punct de vedere, este o demna caricatura a lui Corneliu Vadim Tudor", a spus CTP la Digi 24, potrivit Adevarul.ro "Am facut un experiment, am postat pe Facebook doua video-uri: unul cu Vadim urland escroaca-somaldoaca-curva dracului, pitica nenorocita si am pus alaturi acestei doamne despre bestiile dracului, nenorocitilor si asa mai departe. Doamna apare exact o caricatura a unei caricaturi a lui Vadim.Am afirmat in noaptea alegerilor. Spuneam ca sunt dincolo de Dragnea, Ponta, sa nu-l uitam pe Ponta care a spus "mandru ca sunt roman", atunci a inceput nationalismul acesta de grota, nu cu Dragnea.Inainte de Vadim era ceausismul, de aici s-a tras concluzia in presa ca as fi zis despre astia din AUR ar fi de sorginte comunista. Nu este adevarat, in anii '70-'80 in Romania sa constituit partidul ceausist, nu avea nicio legatura cu Partidul Comunist. Caracteristicia principala? Nationalism la extrem.Asta era o caracteristica a comunismului? Deloc, era vorba de internationalism, era chiar o insulta inainte de Ceausescu sa fii nationalist", a mai spus gazetarul vineri seara, la Digi24.