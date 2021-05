Cu cine vor PNL si UDMR s-o inlocuiasca pe Renate Weber din functia de avocat al poporului. Lista scurta a coalitiei de guvernare

Cine sunt posibilii inlocuitori ai Renatei Weber

Surse din coalitie au declarat pentru HotNews.ro ca UDMR l-a propus pe profesorul universitar Gyula Fabian de la universitatea Babes-Bolyai, iar liberalii il sustin pe profesorul universitar Flavius Antoniu Baias de la Universitatea din Bucuresti.Gyula Fabian este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (1994) si doctor in stiinte juridice in domeniul "Dreptului international public" (2001), bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena. Acesta a fost si procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj.Flavius-Antoniu Baias este doctor in Drept "Summa cum laude" la Universitatea din Bucuresti (2001) si a fost decanul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti. Preda Drept civil. Drepturile reale, Drept civil. De asemenea este avocat in Baroul Bucuresti (din 1985).In timpul guvernarii CDR, a fost secretar de stat la ministerul Justitiei sub conducerea lui Valeriu Stoica (1998-2000) si a fost decorat cu " Steaua Romaniei" in grad de Comandor (2000).Numirea unui nou Avocat al Poporului a fost luata in discutie inca de la inceputul anului, la pachet cu sefia TVR si Radio. Pana acum nu s-a luat nicio decizie in Coalitie din cauza procedurii complicate de demitere a persoanei care detine in prezent functia. Ludovic Orban anunta pe 16 februarie ca a sesizat comisiile juridice pentru a elabora un raport in acest sens.Institutia Avocatului Poporului a fost atacata de PNL pentru sesizarile pe actele normative emise de guvern in perioada starii de urgenta si starii de alerta.Reamintim ca PNL- USR -PLUS si UDMR detin majoritatea atat in conducerea Paarlamentului cat si in comisiile de specialitate unde are loc dezbaterea si adoptarea rapoartelor.