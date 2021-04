Cum a reusit AUR sa ajunga pe locul 3 in intentia de vot a romanilor. Rolul crucial jucat de pandemia de COVID-19

Clasament

Pandemia de COVID-19, "norocul" AUR

Bazinul votantilor AUR, in crestere

Momentele cruciale din pandemie in care AUR a avut ocazia sa creasca

Sondajul a avut drept scop sa arate ce partide ar vota romanii daca alegerile ar avea loc in martie 2021, iar AUR s-a clasat pe locul trei incepand cu februarie 2021, cu un scor aproape dublu in doar patru luni. PSD - 30,6% PNL - 26,3%AUR - 15,3% USR -PLUS - 14,2%Pro Romania - 4,7%PMP - 3,8%Analistul politic Adrian Zabava a explicat pentru Ziare.com cum ajunge un partid precum AUR sa creasca atat de mult in sondaje in doar patru luni si sa ajunga in primele trei optiuni de vot ale romanilor.Mai exact, este vorba despre "un context politic si social care ii favorizeaza", dar si de expunerea de care au parte."Printr-un context politic si social care ii favorizeaza, caracterizat de probleme sociale, neliniste, probleme ale actualului guvern , plus ca miscarea politica isi creste notorietatea.La momentul alegerilor parlamentare probabil ca inca aveau probleme de notorietate, nu toata lumea stia cine este AUR chiar daca au reusit sa intre in parlament cu un scor important. Acum notorietatea lor creste pe zi ce trece prin toata expunerea de care au parte", explica Adrian Zabava.Adrian Zabava sustine ca pandemia de COVID-19 a fost un factor foarte important in cresterea AUR si ca formatiunea politica ar fi avut sanse mici sa treaca pragul electoral la alegerile parlamentare daca nu ar fi existat virusul."Miscarile politice anti-sistem, ba chiar cu mesaje extremiste de genul AUR, nu pot sa aiba succes decat in momente complicate pentru societate sau in momente in care cel putin o tema polarizeaza foarte mult societatea.Nu imi imaginez ca alegerile parlamentare din anul 2020, intamplandu-se fara sa fie vorba de o pandemie, alegeri in care o majoritate PNL-USR-PLUS ar fi castigat alegerile dupa cativa ani de guvernare PSD, ar fi adus natural la un AUR care sa treaca pragul electoral atunci.Fara pandemie e clar ca AUR ar fi avut mult mai putine sanse sa fie vizibili si sa devina mainstream in politica romaneasca", adauga Adrian Zabava.Analistul politic adauga ca exista in continuare loc de crestere pentru AUR, cu atat mai mult cu cat ca pandemia nu pare sa se apropie de sfarsit. In plus, virusul COVID-19 a dus la o stare de incertitudine, astfel ca principiile oamenilor au ajuns sa fie mult mai usor de schimbat."Cred ca exista in continuare loc pentru AUR de crestere, nu cred ca acolo se opreste bazinul lor. Spun asta pentru ca ceea ce traim, si anume contextul politic-social generat de pandemie, poate schimba energiile sociale si inclusiv viziunea multor segmente de electori.Nu e o situatie normala in care valorile ne sunt foarte bine stabilite, principiile ni se schimba greu, in consecinta si decizia de vot se schimba la fel de greu. Nu, suntem intr-o situatie care lasa extrem de multe urme atat in mentalul colectiv cat si asupra situatiei fiecaruia dintre noi, fie ca vorbim de situatia economica, psihologica si asa mai departe.In consecinta, politica devine foarte dinamica, nu vad de ce bazinul AUR s-ar opri la 15% in momentul de fata pentru ca deocamdata pandemia inca este in toi si nu-i vedem sfarsitul", concluzioneaza Adrian Zabava.Pandemia de COVID-19 a lucrat in folosul AUR si au existat mai multe momente care au ajutat la propulsarea partidului.De exemplu, membrii AUR au militat pentru redeschiderea scolilor inca de la preluarea mandatului. Acest lucru se intampla in decembrie, cand Romania abia parea sa fi trecut de al doilea val al pandemiei de COVID-19. Tara noastra inregistra atunci intre 4.000 si 7.000 de cazuri zilnice. Cu doar o luna in urma, virusul lovea puternic tara, fiind inregistrate circa 10.000 de infectari pe zi.Tocmai din acest motiv prezenta fizica in unitatile de invatamant era suspendata, orele desfasurandu-se online. Membrii AUR s-au prezentat in Senat cu pancarde cu mesajul "redeschideti scolile!"."Nu este normal ca cei mici sa sufere din cauza lipsei de raspundere a guvernantilor. Trebuie sa revenim la scoala, la singura scoala care poate exista, cea fata catre fata. Asa cum au facut-o majoritatea tarilor Europei. Educatia online nu este educatie", a transmis George Simion , liderul AUR, in 23 decembrie.In plus, AUR a orchestrat mai multe proteste, cele mai rasunatoare fiind cele fata de noile masuri restrictive adoptate de guvern in 28 martie. Reprezentantii partidului s-au implicat masiv, anuntand manifestatiile pe toate canalele lor de socializare si alimentand nemultumirile oamenilor.Mai multe stiri si conturi false care au contribuit la mobilizarea protestatarilor au fost asociate cu grupurile de Facebook AUR.AUR a profitat si de anumite temeri nefondate ale oamenilor care au vizat vaccinarea contra COVID-19. Cu toate ca oficialii au transmis de la bun inceput ca imunizarea contra virusului nu este si nu o sa fie obligatorie, au existat manifestatii in acest sens, la care au participat si membrii ai partidului.De exemplu, la inceputul lunii martie, George Simion participa la o manifestatie impotriva "vaccinarii fortate". Astfel de pozitii au avut drept efect discreditarea campaniei de vaccinare si alimentarea zvonurilor, stirilor false si teoriilor conspiratiei.AUR s-a implicat activ si in scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu . Partidul i-a solicitat premierului Florin Citu demiterea imediata a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu , precum si a sefului DSU, Raed Arafat , dupa situatia de la Spitalul Foisor.