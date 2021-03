Cum a ajuns fosta sefa de cabinet a lui Nicolae Robu proprietara unui spatiu ultracentral din Timisoara

Cum a ajuns sa detina spatiul comercial ultracentral

La scurt timp dupa ce s-a angajat in Primaria Timisoara, in 2013, avea declaratia de avere goala, doar cu un venit lunar de 3.568 de lei. Sanda Grebla a ajuns in 2020 la venituri de 10.000 de lei lunar (salariu de sef de serviciu + indemnizatie de membru in Consiliul de Administratie al Retim), potrivit Adevarul.ro Sanda Grebla a intrat in posesia unui spatiu comercial de 79 de metri patrati, in Piata Victoriei, in anul 2020. Avand in vedere ca din declaratia de avere a Sandei Grebla a disparut imprumutul de 200.000 de lei acordat firmei Guru Josh Project, inseamna ca spatiul de 79 de metri patrati din Piata Victoriei a fost preluat in schimbul imprumutului, conform sursei citate.Potrivit unor surse Adevarul, spatiul care a intrat in proprietatea Sandei Grebla se afla in Piata Victoriei numarul 3, fiind vorba de un SAD (spatiu cu alta destinatie) care ar fi fost preluat de Sanda Grebla de la firma Guru Josh Project, in schimbul unui imprumut de 300.000 de lei, cu 100.000 de lei mai mare decat imprumutul declarat de Sanda Grebla in declaratia de avere.