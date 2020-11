Cum a reusit Guvernul PNL sa mentina locurile de munca si sa sprijine companiile romanesti (P)

Guvernul PNL a adus deja trei luni la rand - august, septembrie, octombrie 2020 - mai multe venituri la buget decat PSD in 2019. In septembrie 2020, la buget au intrat cu 7,6% mai multi bani decat in septembrie 2019.Fie gauri de miliarde de lei, fie datorii si bugete prost intocmite, fie, mai rau, dezangajari de milioane de euro la fondurile europene - asa arata mostenirea pe care a lasat-o Viorica Dancila Guvernului PNL.Ministrul Finantelor sustine ca aceasta metoda de amanare a facturilor a fost folosita pe tot parcursul guvernarii PSD, pentru a masca situatia grava a economiei."Trebuie sa ne intorcem in 2019 si sa vedem ce s-a intamplat cu economia Romaniei, sa ne aducem aminte cum arata in acel moment economia. Pentru 2020 ne asteptau 20 de miliarde de lei, bani imprumutati in trect si care trebuiau platiti. Facturi neplatite de 30 de miliarde de lei. La inceputul anului 2019, Romania a fost avertizata de Comisia Europeana ca ascunde sau ca micsoreaza artificial deficitul prin neplata facturilor, prin amanarea platii unor facturi in viitor. Guvernul PNL a trebuit sa corecteze, sa plateasca acele facturi restante. Am construit bugetul pe 2020 cu obiectivul clar de a arata o consolidare fiscala si o mai mare importanta a investitiilor", a declarat Florin Citu."Recladim Romania" - Guvernul PNL a reactionat rapid la problemele din economiePe fondul pandemiei generate de noul coronavirus, Romania s-a confruntat cu cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, moment care a scos in evidenta lipsa cronica de preocupare si de viziune a guvernarilor anterioare, care nu au lasat resurse economice si sanitare suficiente pentru o reactie urgenta in fata unei crize. In acest context, activitatea Guvernului s-a concentrat pe identificarea rapida de solutii. Programul "Recladim Romania" este raspunsul Guvernul PNL la problemele provocate de pandemie: astfel, a venit cu cel mai mare cel mai mare pachet de masuri pentru sustinerea economiei nationale din ultimii 30 de ani, care va depasi 7% din PIB pana la finalul anului 2020.Prin acest program, Guvernul PNL a schimbat radical modelul de dezvoltare economica a Romaniei, orientandu-l de la consum (PSD) catre investitii publice care dinamizeaza economia si care cresc competitivitatea companiilor romanesti. Acest program masiv de stimulare a economiei a stopat declinul economiei in 2020, evitand recesiunea tehnica, si garanteaza revenirea cresterii economice in 2021."Acest Plan a fost si este practic raspunsul imediat dat de Guvernul Orban pentru limitarea efectelor negative generate de situatia economica de criza provocata de pandemia Covid-19. Iar in momentul de fata, toate masurile economice de sprijin din Planul de Relansare Economica al Guvernului PNL sunt in vigoare si produc efecte benefice pentru angajatii si angajatorii afectati de criza, fie ca vorbim de plata somajului tehnic, programul flexibil de munca sau de credite cu garantii de stat pentru companii, ajutoare de stat si granturi europene pentru capital de lucru pentru industriile afectate de pandemie", a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei Premierului Ludovic Orban.In primele 10 luni, prin Planul National de Investitii si Relansare Economica, Guvernul PNL a injectat suplimentar in economie 68 miliarde lei. Dintre acestia, 30 miliarde lei (2.9% din PIB) au fost folositi pentru schemele de garantare pentru asigurarea lichiditatii companiilor.De asemenea, 38 miliarde lei (3.4% din PIB) au fost folositi pentru a ajuta companiile si angajatii afectati de criza. Astfel, pentru salvarea locurilor de munca, Guvernul PNL a folosit 7,2 miliarde lei, insemnand plata somajului tehnic pentru 1,4 milioane angajati in timpul starii de urgenta si decontarea a 41,5% din salariu pentru cei reveniti la munca dupa somajul tehnic.Totodata, Guvernul a rambursat TVA in valoare de 5,5 miliarde lei. Astfel, in 2020, au fost solutionate 71.186 cereri de rambursare TVA, cu 12.589 mai multe fata de anul precedent. Guvernul PNL a platit cu peste 3,1 miliarde lei rambursari TVA mai mult decat PSD in anul trecut.In plus, 350.000 contribuabili au beneficiat de scutiri de taxe si impozite si amanarea platilor obligatiilor fiscale curente, in valoare de 16,5 miliarde lei.In ceea ce priveste cheltuielile cu investitiile, am avut 8,6 miliarde lei in plus la cheltuieli cu investitiile in 10 luni fata de aceeasi perioada a anului trecut. Guvernul PNL a realizat investitii record - 35,4 miliarde lei in primele 10 luni ale lui 2020.Dincolo de aceste masuri de sprijin, circa 17 miliarde lei au ramas la companii prin masurile fiscale ale Guvernului PNL si prin amanari la plata.Un alt program de sprijin este IMM INVEST, cel mai amplu program de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii din ultimele trei decenii, prin care Guvernul PNL a asigurat pana acum acces la finantare rapida si ieftina (credite cu dobanda zero cu garantia statului) pentru 21.204 IMM-uri la credite in valoare totala de 14,9 miliarde lei (la 26.10.2020).Guvernul PNL a majorat plafonul IMM Invest de la 15 la 20 miliarde lei."IMM Invest continua si anul viitor. Plafonul este epuizat pana la 15 miliarde, mai sunt 5 miliarde de lei de epuizat; aceste masuri continua si sunt masurile care au ajutat la cresterea economica in aceasta perioada", a declarat Florin Citu.O alta masura de impact pentru economie sunt granturile de 1 miliard de euro destinate IMM-urilor prin fonduri europene, care s-au impartit dupa cum urmeaza: 100 milioane euro micro-granturi pentru IMM fara angajati in 2019 (14.000 aplicanti); 350 milioane euro, granturi pentru capital de lucru; 550 milioane euro - granturi pentru investitii.Pentru companiile mari, Guvernul PNL a demarat un program de circa 8 miliarde lei de sprijinire a companiilor si a IMM-urilor cu o cifra de afaceri mai mare de 20 de milioane de lei si care pot beneficia de garantii de stat pentru credite de investitii si de capital de lucru de pana la 80%.Totodata, Guvernul PNL a acordat facilitati de garantare de catre stat pentru finantarile de tip leasing financiar pentru achizitionarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizarii activitatilor IMM-urilor, precum si intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati, in calitate de utilizatori."Ne-am concentrat actiunea Guvernului pe masurile care sa asigure lichiditatea in economie, adica masuri care sa faca sa circule banii in economie. In acest sens, am gandit si adoptat mai multe instrumente de garantare si de asigurare a lichiditatii in economie care sa ajute companiile nu numai sa-si continue activitatea, dar si sa creasca gradul lor de acces la credite bancare si de folosire a unor tehnici comerciale moderne de fluidizare a resurselor financiare. Prim programe de tipul IMM Invest, IMM Leasing sau IMM Factor, companiile din Romania au acum la dispozitie instrumente de asigurare a acesului la finantare si a lichiditatii necesare pentru desfasurarea activitatilor economice cum nici nu credeau ca este posibil inainte de aceasta criza", a declarat Ionel Danca.