Aroganta unui primar PNL din Vrancea. Cum a incercat sa-si faca cadou din bani publici o limuzina de 60.000 de euro

Este vorba despre primarul liberal al comunei vrancene Homocea, Vasile Petrea. Acesta a vrut sa faca o extravaganta din bani publici, practic un cadou dupa rezultatele bune de la alegerile locale.Asa se face ca a lansat o procedura simplificata de licitatie online, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), pentru achizitionarea unui autoturism estimat la aproximativ 60.000 de euro, scrie Adevarul.ro Mai exact, 273.000 de lei, cu tot cu TVA, buget indestulator pentru un SUV 4x4. Adica, asa cum rezulta din anunt, o masina puternica, cu capacitate cilindrica de 2.000 mc, cu tractiune integrala, cutie de viteze automata si norma de poluare Euro 6, intentia fiind de a se plati la inceput jumatate din suma, diferenta fiind suportata in rate, in sistem leasing, pentru o perioada de 36 de luni.Primarul nu a vazut insa ca legislatia nu permite cheltuirea de sume atat de mari, de catre institutiile publice, pentru achizitionarea de masini.Prin urmare, licitatia de pe SEAP a fost anulata, insusi edilul fiind cel care a semnat dispozitia de anulare a procedurii simplificate de licitatie. Asta s-a intamplat, evident, dupa ce tranzactia a fost blocata, iar edilul a fost atentionat ca incalca legea cu preconizata achizitie."Avem o hotarare a Consiliului Local privind achizitionarea unei masini, pentru ca autoturismul Primariei este vechi, de 10 ani, si nu mai face fata. Legislatia nu ne permite insa achizitia unei masini cu o capacitatea cilindrica mai mare de 1600 mc si cu pret mai mare de 18.000 de euro. Nu voiam eu neaparat o masina, Consiliul Local a aprobat. Banii erau de la bugetul local. Acum nu mai vreau sa o iau", a declarat Vasile Petrea, primarul comunei Homocea, pentru Adevarul.