Cum actioneaza trolii rusi si chinezi in Romania: "Dezinformarea e doar o parte din arsenalul hibrid al statelor autoritare"

Reprosurile Kremlinului

Ce vor rusii si ce vor chinezii de la Romania

Absolventa a Facultatii de Stiinte Politice din cadrul Universitatii Bucuresti, Corina Rebegea si-a completat studiile cu un masterat in Drepturile Omului la Manchester si cu altul in SUA, la Universitatea din Syracuse. Intre cele doua masterate a lucrat timp de aproape cinci ani la Fundatia Konrad Adenauer in cadrul Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est.In prezent, ea este expert in securitate transatlantica, director al programului pentru rezilienta democratica in spatiul transatlanic si este cercetator in cadrul Centrului pentru Analiza Politicii Europene (CEPA), un think tank american care se ocupa inclusiv de fenomenul dezinformarii. Din Statele Unite, unde traieste de mai multi ani, coordoneaza o serie de proiecte regionale si tematica rezistentei democratice fata de interferentele autocratice.Corina Rebegea confirma, la fel cum au facut-o si alti cercetatori independenti, faptul ca asistam in ultimul timp la o intensificare a actiunilor purtate de Rusia in spatiul estic si nu numai. Iar Romania este una dintre tintele acestei propagande.Intr-un interviu pentru Ziare.com, Corina Rebegea a explicat cum actioneaza Rusia si China, dar si care sunt interesele celor doi colosi in zona si cat de vulnerabile sunt tarile din acest spatiu in fata unor actiuni concertate.Pandemia cred ca ne ofera foarte bune ocazii sa cercetam si sa observam felul in care China, Rusia, Iran au incercat sa manipuleze spatiul informational si sa otraveasca fantana pentru oamenii care cauta informatii corecte, din surse legitime despre situatia de sanatate publica.Propaganda rusa a incercat si incearca sa extinda influenta Rusiei si in estul Europei si pana in SUA, practic in toata lumea. Spre exemplu, prin trolii sai, Rusia a incercat sa manipuleze procesele politice din SUA, iar alegerile din 2016 sunt poate cel mai bun exemplu. Actiunile Rusiei au fost confirmate si de cercetatori independenti si de institutiile americane, dar nu exista dovezi concludente care sa arate ca alegerile din 2016 au fost influentate din exterior intr-o asemenea masura incat sa schimbe rezultatul alegerilor.De altfel, Hillary Clinton a castigat alegerile la o diferenta de aproape 3 milioane de voturi. Dar chiar daca impactul campaniilor de dezinformare si manipulare dinspre Kremlin si fabrica sa de troli ramane necunoscut, faptul ca nivelul de penetrare a dezbaterii din America a fost atat de extins cred ca va ramane un soc pentru SUA.In timpul campaniei electorale din Republica Moldova, Rusia a acuzat Statele Unite ca vor sa creeze o noua revolutie colorata. Adica au aruncat vina in ograda Americii in timp ce sprijinul fata de Presedintele Dodon se intinde - asa cum au scris jurnalistii moldoveni - de la declaratii oficiale la bani si echipe de "consultanti". Asta se cheama in tehnicile de dezinformare "lupul striga lupul" - adica acuzi pe altul de ceea ce tu faci deja ca sa distragi atentia si sa lansezi piste false.Tehnica conexa e "whataboutism" - adica "eu fac un lucru rau, dar nu cumva si tu faci?" E o forma de relativism moral prin care Kremlinul, dar si alti actori, incearca sa normalizeze un comportament agresiv cautand false comparatii cu actiunile altor state, in speta SUA.Cred ca e relevant sa avem in vedere tehnicile acestea cand ne punem intrebarea daca SUA se implica in alegerile din alte tari. Din cunostintele mele, nu exista in prezent niciun exemplu de interferenta in alegeri din partea SUA care sa fie echivalent cu ceea ce face Rusia.Exista insa exemple istorice in care SUA au incercat sa influenteze alegerile de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial din Italia de pilda. Sau campaniile negative din America Latina din perioada Razboiului Rece care continua sa provoace foarte multa antipatie fata de Statele Unite in randul populatiei din aceasta parte de lume.Nu cred ca vom vedea nici razboi si nici reconciliere cu China. Biden a promis o politica ferma in privinta Chinei, in limitele sistemului de norme international, iar faptul ca se va concentra pe bunastarea populatiei americane inseamna si ca va trebui sa regandeasca lanturile de productie si distributie s.a.m.d care sa fie in beneficiul Americii. De atlfel, cred ca nu mai are nimeni iluzia ca China va deveni un participant democratic la sistemul international.Bineinteles ca Romania e printre tarile vizate de masinaria de propaganda si dezinformare rusa. Exista o multime de narative conspirationiste, anti-occidentale, anti-democratice amplificate si distribuite de platformele pro-Kremlin. Romania este vizata ca orice alta tara NATO, pentru ca rusii cauta orice slabiciune pentru a crea o bresa in Alianta.Dezinformarea e insa doar o parte din arsenalul hibrid al statelor autoritare. Vorbim si de folosirea presiunii politice si diplomatice sau incercarea de a coopta figuri importante din societate, folosirea legaturilor ecumenice, resurse economice si coruptie, atacuri cibernetice, infiltrarea unor industrii strategice etc. Cred ca trebuie sa fim atenti la toate aceste dimensiuni, sa studiem modul in care diferite metode sunt folosite impreuna si sa ne intarim capacitatea de a preveni aceste atacuri.China are alt mod de operare, insa anul acesta ambitiile globale ale Chinei s-au manifestat si in spatiul mediatic si informational prin raspandirea de conspiratii cu privire la originea virusului COVID-19, denigrarea statelor occidentale si promovarea propriului model de gestionare a crizei ca unul superior.Aici observam suprapunerea dintre tehnicile de dezinformare ale Rusiei si, mai nou, cele ale Chinei. Sondajele recente arata insa ca China nu a reusit sa castige simpatia populatiei din statele occidentale, asa ca e posibil sa vedem o reajustare a tacticilor.Insa celelalte componente ale arsenalului hibrid pe care le-am mentionat deja sunt usor observabile si in ceea ce priveste China. Presiunea diplomatica este un instrument foarte des utilizat peste tot in Europa - sunt numeroase exemplele in care diplomati chinezi au criticat, daca nu amenintat, guvernul gazda - vezi Cehia sau Lituania - pentru declaratii sau interactiuni in privinta Taiwanului sau Hong Kong de exemplu.Alte metode de presiune sunt cele exercitate prin centrele de studii de la universitati sau alte organizatii cu scop cultural, iar in unele state diaspora chineza este si ea vizata. Ca sa nu mai vorbim de instrumentele economice si tehnologice sau de incursiunile in piata media. Unele dintre aceste instrumente incep sa devina foarte vizibile si in Romania si cred ca e nevoie de mai multa cercetare in acest sens.CITESTE SI