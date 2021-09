Cum a ajuns AUR să voteze împotriva propriei inițiative privind alegerea primarilor în două tururi

Primarii în două tururi, temă ratată a coaliției

Pe 28 iunie, raportul de respingere al propunerii legislative întocmit de comisiile de specialitate nu a întrunit, în plen, numărul necesar de voturi (69) pentru adoptare şi respingerea de fapt a iniţiativei (55 voturi "pentru" şi 55 "împotrivă" şi 5 abţineri).Votul final aferent acestei iniţiative legislative, în plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, a fost dat luni, acolo unde 41 de senatori au votat „pentru”, 74 „împotriva” iar 10 s-au „abținut”.În cadrul votului PSD și UDMR au votat, așa cum era de așteptat, împotrivă, anunțând deja în trecut că sunt împotriva unei astfel de inițiative. De cealaltă parte, toți senatorii USR PLUS (25) au votat „pentru”. Surpriza a venit însă din partea AUR, partidul care a și inițiat proiectul de lege, iar toți parlamentarii săi prezenți la ședința de plen (11) au votat „împotrivă”. În ce privește PNL , senatorii au fost împărțiți. 15 au votat „pentru”, opt „împotrivă”, iar zece s-au „abținut” de la vot.Alegerea primarilor în două tuturi a fost una dintre principalele promisiuni din timpul campaniei electorale ale PNL, USR PLUS , dar și AUR.Întrebat de ce parlamentarii AUR s-au sabotat practic singuri, liderul de grup Claudiu Târziu a explicat într-o declarație pentru „Adevărul” că totul a fost dintr-o greșeală.„A fost o greşeală pentru că iniţial a fost supus la vot proiectul de respingere a legii. Raportul de respingere a fost supus iniţial la vot, după aceea în Biroul Permanent a fost schimbat felul în care a fost supus la vot şi s-a spus direct «propunerea legislativ ă». Şi atunci probabil că le-a scăpat colegilor schimbarea asta în Biroul Permanent şi ei au votat cum ştiau că trebuie să voteze, împotriva raportului de respingere. Aşa că au votat împotriva (n.r - pentru) respingerii legii”, a relatat Claudiu Târziu.Înainte de a ajunge în pragul de a se destrăma, una dintre marile promisiuni ale coaliției de guvernare din timpul campaniei electorale a fost revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Cu toate astea, tema pare că a fost abandonată chiar din față, după ce, în urma negocierilor pentru formarea coaliției, UDMR a pus presiuni în direcția opusă, astfel încât alegerea primarilor în două tururi nu s-a regăsit nici în programul de guvernare.Presați pe acest subiect de către jurnaliști, liberalii și cei din USR PLUS au anunțat la începutul anului că nu au abandonat această temă și că ea va fi intens dezbătută în cadrul unei comisii speciale de Cod electoral. Președintele Senatului Anca Dragu promitea înființarea acestei comisii încă din 12 ianuarie. Cu toate astea, la două săptămâni de la începerea celei de-a doua sesiuni parlamentare, comisia însă se lasă așteptată.