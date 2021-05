Cum ar putea fi avantajati politicienii de intarzierea recensamantului populatiei si legislatia electorala invechita

Alte prioritati pentru partide

Expertul electoral Septimius Parvu a explicat pentru ziare.com importanta recensamantului, dar si ce interese ar putea avea politicienii pentru a tine sub pres numarul real al populatiei.La inceputul anului, Institutul National de Statistica a anuntat ca va amana recensamantul programat pentru 2021, motivand ca oamenii de pe teren s-ar putea infecta usor.Numararea locuitorilor din Romania va avea loc abia in luna iunie, anul viitor, iar pentru prima data, datele vor fi colectate online. Contactat de ziare.com, expertul electoral Septimius Parvu a explicat ca la anul viitor nu vor mai fi justificati pentru amanarea recensamantului, intrucat, "daca am dat drumul la multe alte activitati, putem face si recensamantul".Acesta explica ca informatiile privind numarul real al populatiei poate afecta si componenta politica, desi urmatoarele alegeri sunt abia in 2024."Pana atunci se mai pot schimba lucrurile, dar este important sa avem aceste cifre cand vorbim inclusiv de circumscriptii pentru alegerile parlamentare si in general cand tine de organizarea alegerilor. Noi avem listele electorale permanente pe care AEP le gestioneaza si putem sa vedem cati votanti sunt acolo. Dar acolo avem cei cu drept de vot, inclusiv cei din strainatate, deci nu este neaparat aceeasi imagine cati alegatori avem cu drept de vot si cati oameni sunt pe bune in Romania", a explicat expertul.O alta problema a fost identificata de presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens, Elena Calistru, care noteaza ca procentul de romani vaccinati ar putea fi altul, intrucat nu se stie exact numarul de cetateni care se afla in diaspora si care in acte apar cu adresa din tara."Cumva te raportezi la vaccinare cand ai niste cifre din 2011, ma refer la procente, si probabil avem alte procente daca am face acum un recensamant", a explicat si Septimius Parvu, care aminteste si de migratia romanilor de anul trecut care s-au intors in tara si care ar fi putut afecta numerele.In ce privesc anumite interese ale partidelor politice, expertul electoral noteaza ca este vorba mai degraba de un dezinteres, intrucat partidele au alte prioritati in acest moment decat numararea populatiei."Pe langa interese cred ca e pur si simplu si o lipsa de interes, pentru ca partidele in aceste momente au alte prioritati. Nu mai zic ca urmeaza in lunile urmatoare sa aiba loc alegeri pentru conducerile partidelor. Deci nu e neaparat in acest moment o prioritate sa stim cati cetateni avem", a mai relatat sursa citata.Intrebat despre modul in care ar putea afecta locurile din Parlament daca la recensamant s-ar arata ca numarul romanilor din diaspora este mai mare decat se credea si ca cel din tara este mai mic, Septimius Parvu a explicat ca fiecare circumscriptie se calculeaza in functie de populatie, nu de numarul alegatorilor. Totodata, mai arata ca romanii din diaspora cu adrese de Romania pot afecta circumscriptiile electorale, intrucat, de exemplu in cazul alegerilor parlamentare, acestia intra in calculul circumscriptiilor de unde au adresa."In legea electorala avem aceste norme pentru fiecare circumscriptie care se calculeaza in functie de populatie, deci nu neaparat la numarul de alegatori. Deci poate afecta in tara. Oricum, cred ca aici legislatia ar trebui modificata pentru a reflecta mai bine. Exista o anexa la legea privind organizarea alegerilor parlamentare, dar cred ca ar trebui fie sa dispara fie sa fie actualizata. Acolo sunt niste numere foarte clare adica cate locuri de deputati si senatori sunt in fiecare circumscriptie. In strainatate se iau in calcul doar cei care au pasapoartele CRDS, adica cei care au numai domiciliul in strainatate. Deci practic daca ai domiciliul in Romania, tu intrii la calculul circuscriptiei din Romania. De exemplu, pentru alegerile parlamentare, daca nu ai domiciliu sau resedinta in strainatate, nu ai drept de vot. Pentru strainatate votezi pentru circumscriptia din tara", a mai relatat expertul electoral.In ce privesc reprezentantii politici ai diasporei, Septimius Parvu precizeaza ca decizia este una strict politica si ca numarul din prezent, de sase parlamentari , nu reflecta numarul de alegatori din strainatate."In ce priveste strainatatea, e si o decizie politica cati reprezentanti avem. Daca ne luam strict dupa cifre, adica dupa pasapoartele CRDS, acum sunt sase reprezentanti. Nici cifrele astea nu reflecta neaparat numarul de alegatori, dar daca exista o decizie politica, acel numar poate fi marit. Nici noi nu stim exact cati oameni sunt in strainatate", a conchis Septimius Parvu.