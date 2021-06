Cum arata noua generatie de parlamentari. Cel mai tanar are 25 de ani iar inainte de a ajunge in Parlament nu a lucrat niciodata

De la microfonul de la nunti la cel din Parlament

Traseist de la primul mandat

Cei mai tineri parlamentari USR-PLUS

Cel mai tanar parlamentar din actuala legislatura este deputatul AUR Balabasciuc Calin, in varsta de 25 de ani. Actual sef al organizatiei de tineret a partidului, Balabasciuc nu a avut niciun loc de munca pana in prezent, iar inainte sa intre in Parlament obisnuia sa distribuie pe Facebook postari ale unor social-democrati precum Lia Olgura Vasilescu sau fostul primar al Sectorului 1 Dan Tudorache La alegerile parlamentare din 2020 acesta a candidat alaturi de tatal sau. Mugurel Sorin (tatal) a candidat in judetul de domiciliu, Suceava, in timp ce fiul sau, Calin Constantin, a candidat in judetul Calarasi. Cu toate astea, doar fiul a reusit sa intre in Parlament, dupa ce tatal a fost pe un loc neeligibil.Balabasciuc s-a mai remarcat prin faptul ca este unul dintre singurii parlamentari care au depus o declaratie de avere goala. Inclusiv la capitolul venituri, deputatul nu a trecut nimic. Intrebat de catre un reporter Digi24 din ce bani a trait pana acum, Balabasciuc a explicat ca a fost ajutat de parinti. Intrebat apoi de unde a facut rost de bani pentru campania electorala, acesta a refuzat sa raspunda. Totodata, acesta este si printre singurii care nu si-a publicat inca CV-ul pe siteul Camerei."Pentru ca sunt un tanar la 24 de ani, care nu a avut venit, nu a muncit. Am fost student", a mai explicat acesta. In mod ironic, anul trecut Balabasciuc distribuia pe Facebook o gluma despre studentii care nu-si gasesc loc de munca.O declaratie de avere goala a depus si deputatul AUR Darius Pop, care, potrivit descrierii de pe Facebook, lucreaza ca "percutionist" in Parlamentul Romaniei. In varsta de 26 de ani, Pop este de profesie tobosar, practicand acest instrument inca din liceu. Acesta a urmat apoi studiile de la Academia de Muzica din Cluj-Napoca, tot la percutie, si un masterat, dupa care a lucrat o scurta perioada ca profesor de muzica. Pe perioada carantinei de anul trecut, Pop s-a filmat in timp ce canta la niste pahare folosindu-se de cutite in loc de bete."Romania nu mi-a oferit ocazia sa ma afirm in profesia mea. Meseria de profesor este platita prost, locuri la Filarmonica nu sunt, asa ca am fost obligat, desi nu-mi place, sa cant si la nunti. Am preferat sa fac asta si sa raman aici, decat sa plec din tara", se arata intr-un mesaj al deputatului de pe Facebook. Intr-un alt mesaj, acesta recunoaste ca este un admirator al maresalului Ion Antonescu, pe care Statul Roman l-a catalogat, in mod oficial, criminal de razboi.Din partea PSD , cel mai tanar parlamentar este deputatul Iulian Badea, in varsta de 26 de ani. Inainte de a se inscrie in PSD pentru a candida la parlamentare, Badea a mai avut o tentativa nereusita cu cateva luni in urma la Pro Romania, partid din partea caruia a candidat la alegerile locale pentru o functie in Consiliul Local Craiova.Deputatul explica pe Facebook ca timp de aproape zece ani a fost stabilit in Elvetia, Coreea de Sud si Japonia, dupa care s-a intors in Romania."A ma recomanda cu profesia sau cu meseria... mi se pare o eroare. Principalele monede de schimb ale unui om frumos ar trebui sa fie aroma pe care o lasa celorlalti si felul in care isi respecta angajamentele. De ce? Pentru ca omul sfinteste locul!", sustine acesta intr-un mesaj electoral. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei, Badea a urmat in paralel doua programe de licenta. Unul la Facultatea de economie si administrarea afacerilor, iar celalalt la Facultatea de educatie fizica si sport, amandoua in Craiova. La masterat a facut la fel, in cadrul acelorasi facultati.Primul sau job, potrivit deputatului, a fost din timpul facultatii, dupa ce a preluat o afacere de familie in domeniul imobiliar - S.C. Reysol SRL, in calitate de administrator. Din declaratia de avere concluzionam ca afacerea a fost de succes, intrucat Badea detine un teren de peste 5.000 mp, trei apartamente si bijuterii de 15.000 de euro. De asemenea, Badea a imprumutat PSD Dolj cu 133.000 de lei in timpul campaniei electorale. In declaratia sa mai apar inca doua imprumuturi cu sume similare, tot pentru campanii, dar la care nu este trecut partidul.In varsta de 26 de ani, deputatul USR-PLUS Filip Havarneanu a fost deja implicat in mai multe scandaluri in interiorul filialei din Iasi a partidului. Aflat la primul mandat ca parlamentar, anterior acesta a lucrat ca consilier ca cabinetul parlamentar al lui Cosette Chichirau.Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei, Havarneanu si-a finalizat studiile de licenta la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, specializarea Franceza-Engleza. Apoi, in 2016, deputatul a aprofundat studiile francofone intr-un master de la aceeasi facultate, si a inceput in paralel un alt master la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice in cadrul Facultatii de Filosofie, pe care inca nu l-a terminat. In materie de experienta profesionala, acesta a lucrat timp de sase luni ca brand manager la o firma din Iasi.Un apropiat al senatoarei Cosette Chichirau, Havarneanu a fost implicat intr-un scandal in 2019 atunci cand, la doar 24 de ani, castiga alegerile pentru sefia filialei municipale USR Iasi, desi in cursa mai erau inscrise nume cu notorietate precum Dan Lungu sau Andrei Postolache. In urma cu o saptamana, la alegerile pentru sefia USR-PLUS din Iasi, Havarneanu a castigat din nou alegerile.Cu toate ca munca din functia de consilier i-a adus anul trecut doar 1.000 de lei, la care se adauga indemnizatia de parlamentar pe luna decembrie de 4.100 de lei, potrivit declaratiei de avere Havarneanu are in conturi peste 160.000 de lei.In varsta de 27 de ani, Diana-Anda Buzoianu se afla la primul mandat de deputat din partea USR-PLUS. Conform CV-ului, aceasta este absolventa a facultatii de Drept din Bucuresti, iar in timpul studiilor a infiintat o asociatie parte a unei retele internationale (NILS - The Network for International Law Students), care a ajuns la peste 100 de membri.Intre 2017 si 2020, Buzoianu a lucrat ca avocat specializat in protectia datelor, drept comercial si drept imobiliar pentru Reff&Asociatii. In paralel, aceasta s-a implicat in activitati civice pentru diverse asociatii precum MagiCamp, Romania100 sau IMMvest. In politica s-a implicat din 2018, iar un an mai tarziu aceasta devedea presedinte PLUS Sector 1, pana in decembrie 2020. Potrivit declaratiei de avere, Buzoianu nu are proprietati sau masina, insa detine mai multe conturi bancare care insumeaza 21.000 de lei. In ce privesc veniturile, aceasta a castigat in 2019 peste 100.000 de lei din munca de avocat.