De ce si-au pierdut romanii increderea in clasa politica: "Vorbim de o societate mult mai polarizata decat a fost inainte de pandemie"

Contactat de, Gelu Duminica, sociolog, profesor asociat al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii Bucuresti, a vorbit despre cauzele care au dus la aceasta situatie."Coruptia generalizata pe care o vedem, faptul ca cine imparte parte isi face, senzatia ca politicianul guverneaza pentru binele propriu si nu pentru binele cetateanului, toate acestea aduc lehamitea aceasta fata de zona politica", a declarat sociologul.Potrivit lui Gelu Duminica, increderea tot mai scazuta a romanilor in politicieni a dus la aparitia formatiunilor politice extremiste "care nu vin decat cu mesaje care hranesc temerile, angoasele, fricile pe care ceilalti le au"."Cauzele scaderii increderii in politicieni sunt vechi. Vorbim de un trend. Institutiile in care exista cea mai putina incredere sunt cele care sunt populate de politicieni, respectiv Parlamentul, Guvernul.Perceptia este ca partidul X, partidul Y e aceeasi mizerie si ca politicienii gandesc pentru ei, nu si pentru popor. Este o chestiune destul de veche. Din pacate, de prin anii '90 e un trend descendent al increderii romanilor in politicieni. Aceasta slaba incredere in politicienii traditionali face posibila inclusiv aparitia unor noi politicieni de tipul extremistilor pe care ii avem in Parlament in momentul de fata, care nu vin decat cu mesaje care hranesc temerile, angoasele, fricile pe care ceilalti le au.Nu uitati, suntem tara care si-a ales primarii si parlamentarii cu vreo 30 si ceva la suta participare la vot, iar trendul este descendent", a explicat Gelu Duminica pentruSociologul a precizat si ca increderea romanilor in reprezentantii statului se accentueaza in perioade de criza, iar fenomenul are loc peste tot in lume, nu doar in Romania. "Omul cauta vinovat si vinovatul este cel care este la putere atunci, uitand ca ceea ce experimenteaza este de fapt un rezultat al unui fel de a face politica in ultimii 30 de ani", spune acesta."Nu uitati ca vorbim de o societate mult mai polarizata decat a fost inainte de pandemie. Plus ca pandemia aceasta a scos la suprafata si ce a fost mai bun, dar si ce a fost mai rau din societatea romaneasca. In acelasi timp, am avut si zone din populatie care au fost uitate de masurile guvernamentale in aceasta perioada de criza, vorbim despre populatie care s-a simtit abandonata. De cealalta parte, am avut si un discurs nationalist extremist din partea altor lideri, si toata dezbaterea si nebunia din jurul vaccinarii.Nu in ultimul rand, reprezentantii statului, indiferent care sunt ei, intotdeauna pierd din credibilitate in perioadele de criza pentru ca aici se vede cat de slab a fost statul in general.Daca va uitati si la nivel european, partidele aflate la Putere intr-o perioada de criza au scazut in increderea populatiei. E normal, vezi morti, vezi sisteme sanitare care cedeaza, insecuritatea locului de munca si incepi sa il gasesti vinovat pe politicianul care te guverneaza", a conchis sociologul.Dan Jurcan, director de cercetare la Institutul Roman de Evaluare si Strategie (IRES), a dezvaluit zilele trecute pentru Ziare.com faptul ca politicienii au pierdut foarte mult in incredere de la inceputul pandemiei . Acesta a explicat ca Raed Arafat ramane in continuare personalitatea publica in care au incredere romanii, insa acesta a pierdut aproape 30 de procente, ajungand la 38-40%.Si increderea in presedintele Klaus Iohannis s-a diminuat, potrivit sociologului. Seful statului a pierdut, asadar, 15-20 de procente in ultimul an. "Nici nu mai are rost sa ii mai insir pe ceilalti pentru ca sunt foarte jos. E clar ca increderea in oamenii politici a scazut foarte mult", a precizat Jurcan.