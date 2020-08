Cum explica Orban de ce a amanat cresterea salariilor profesorilor: "E ca intr-o familie, daca abia mai ai bani de mancare, nu te duci sa ii bei la carciuma"

Declaratia integrala a lui Orban

"Astept sa va cereti, public, scuze!"

Amanarea majorarii salariilor profesorilor

Indignata de declaratia premierului, o profesoara din Suceava i-a cerut sa isi ceara scuze public pentru "afirmatii jignitoare la adresa cadrelor didactice", printr-o postare pe contul sau de Facebook. "Dintr-un motiv foarte simplu, uitati-va la datele prezentate de INS si la cele privitoare la cresterea economica, care e o prognoza unde noi estimam o contractie, o scadere economica de 3,8%. Cand iti scad veniturile e ca intr-o familie, daca iti scad veniturile si abia mai ai bani de mancare si de plata chiriei, nu te duci sa iti bei banii la carciuma", a declarat Orban, fiind intrebat de ce a amanat majorarea salariilor profesorilor.Nicoleta Bogos, cadru didactic in Suceava, sustine ca atat ea, cat si colegii din toata tara, sunt jigniti de analogia care "denota dispretul pe care il aveti fata de cadrele didactice pe care apasati, intreaga clasa politica, de prea mult timp, cu calcaiul", dupa cum a scris pe Facebook Cresterea salariilor profesorilor ar fi trebuit sa aiba loc incepand cu 1 septembrie 2020, dar nu a fost prevazuta in proiectul de rectificare bugetara propus de Ministerul Finantelor.Amanarea a fost anuntata cu doar 17 zile inaintea intrarii in vigoare, iar cresterea a fost scoasa din buget, de la titlul Cheltuieli de personal, prin reducerea sumei alocate cu aproape 523 de milioane de lei.