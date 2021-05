Cum fac romanii bani de pe urma politicienilor pe internet. Autografe la preturi exorbitante FOTO

Pe site-urile de profil sunt tot felul de anunturi cu lucruri ale oamenilor politici scoase la vanzare. De exemplu, un album de poezii scris de Corneliu Vadim Tudor , din 1977, despre care cel care a postat anuntul spune ca este o "raritate" si ca a fost publicat intr-un tiraj de 840 de exemplare este postat pentru 330 de lei. Volumul "contine autograful si dedicatia autorului". Un alt volum cu autograf, pe un alt site de anunturi se vinde cu 200 de lei.Iar un Vinil "Biblia si Pusca", cu versuri de Corneliu Vadim Tudor si muzica formatiei Savoy, se vinde pentru 400 de lei. Proprietarul spune ca este "semnat original de Vadim si Marian Nistor, primit personal de la cei doi".O sculptura in lemn, "reprezentand regretatul Vadim Tudor, dimensiune 77cm x 56cm x 4,5cm greutate 6kg, un pamflet ce sa intamplat in cariera sa politica" se vinde pentru 470 de euro, iar cel care a publicat anuntul spune ca pretul este negociabil.O alta persoana cere pentru o insigna electorala cu fostul presedinte Traian Basescu 50 lei. Iar cartea cu autograf "Traian Basescu - pe calea Victoriei" se vinde pentru 200 de lei.Desi mai recent intrat in scena politica, presedintele AUR George Simion , face si el subiectul unor obiecte aflate la vanzare. De exemplu, cartea "Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis Dan Barna , Traian Basescu si Ion Iliescu " se vinde pentru doar 27 de lei.Un tablou cu portretul fostului presedinte Ion Iliescu se vinde cu 2.500 de euro."Pictura in ulei pe carton cu passepartout lat si dublu din 2 culori, inramat si cu geam (sticla). Dimensiune lucrare: 20 x 26 cm.Dimensiune cu tot cu rama: 40.5 x 48.5 cm. Rama (lata de 5 cm.) este o rama veche reconditionata si in perfecta stare, este acoperita cu foita de aur si patinata, apoi lacuita.Lucrarea este semnata: Stefan Dobre, 2001. Pret fix 2500 euro!", scrie persoana care a publicat anuntul.