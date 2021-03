Baronul PNL, Costel Alexe, s-a facut din nou de ras cu "engleza" vorbita: "Bam, bam, bam" VIDEO

Baronul PNL iesean s-a chinuit sa pronunte Asociatia ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory, insa i-a fost imposibil sa o faca. Un video publicat de Ziarul de Iasi arata cum Alexe s-a chinuit sa ingane in limba engleza primele cuvinte, pentru ca apoi sa se lase pagubas si sa adauge "Bam bam bam". Votul consilierilor judeteni a continuat nestingherit, fara nici o pauza in sedinta.CITESTE SI: Costel Alexe refuza sa faca un pas in spate din cauza anchetei DNA care il vizeaza: "Nu exista vreun motiv pentru care eu sa ma suspend dintr-o functie aleasa" Potrivit G4media, Costel Alexe a trecut si in 2020 printr-un episod similar, cand era ministru al Mediului. Atunci, el a incercat sa sustina un discurs in limba engleza la un eveniment din Madrid dedicat protectiei climei, dar rezultatul a fost caraghios, iar fostul ministru nu a facut decat o insiruire de cuvinte fara inteles.Cu toate acestea, in CV-ul sau oficial, Alexe a mentionat ca stapaneste limba engleza la nivel de "utilizator independent".Liberalul are si probleme cu legea. Fostul ministru al Mediului este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.