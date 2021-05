Cum se schimba raportul de forte in PNL dupa ce Alexandru Muraru l-a inlocuit pe "baronul" Costel Alexe la sefia filialei din Iasi VIDEO

Lucrurile insa ar putea sa se complice, dupa ce Alexandru Muraru l-a inlocuit la sefia organizatiei din Iasi pe Costel Alexe , cel care era un apropiat al lui Orban.Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat luni, 17 mai, intr-o conferinta de presa, ca a luat act de suspendarea lui Costel Alexe din PNL Iasi si ca, in locul acestuia, interimatul va fi asigurat de catre Alexandru Muraru, un apropiat al presedintelui Klaus Iohannis "Am luat act de suspendarea presedintelui PNL Iasi la nivel judetean si am decis ca interimatul sa fie asigurat de domnul prim-vicepresedinte al PNL Iasi, Alexandru Muraru. In ceea ce priveste interimatul la PNL Iasi, aceasta decizie este de competenta Biroului Judetean Iasi care sunt sigur ca va lua in cursul acestui saptamani o decizie", a anuntat luni, Ludovic Orban.Schimbarea de forte de la filiala din Iasi, care este una dintre cele mai numeroase, poate da peste cap raportul de forte dinaintea Congresului PNL. Asta deoarece Ludovic Orban conta pe voturile aduse de Costel Alexe, fostul presedinte al filialei. Astfel se explica si lipsa de reactie a sefului liberal dupa investigatiile realizate de jurnalistii Recorder in ce-l priveau pe Costel Alexe. Preluarea organizatiei de la Iasi de catre Alexandru Muraru l-ar putea costa pe Orban o parte buna din voturile filialeiAlexandru Muraru, deputat de Iasi si prim-vicepresedinte al filialei Iasi a PNL, este si reprezentantul special al guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei. Alexandru Muraru este fratele geaman al lui Andrei Muraru, fost consilier prezidential propus ambasador al Romaniei in SUA.Fostul lider PNL Iasi Costel Alexe s-a autosuspendat din functie dupa ce DNA l-a pus sub acuzare intr-un dosar de coruptie.