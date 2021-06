Beneficiarii de pensii si salarii din Guvern ar putea sa-si pastreze avantajele pana in toamna

Cine isi pierde privilegiile

Adoptarea legii, abia la toamna

"In sedinta de Guvern de astazi am aprobat proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii pentru persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Este un proiect de lege care merge in Parlament in procedura de urgenta. Proiectul elimina cumulul de pensie cu salariul la stat si in acelasi timp prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani. Am adoptat si un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea OUG 130 din 2020", a anuntat premierul Florin Citu la finalul sedintei de guvern de miercuri, 9 iunie. Interzicerea cumulului pensiei cu salariul a fost una dintre obiectivele principale promovate de coalitia de guvernare, care insa si-a facut drum pe masa Guvernului abia pe 17 martie, atunci cand Executivul aproba in prima lectura un astfel de proiect proiect. La acea data, ministrul Muncii Raluca Turcan afirma ca in doua saptamani proiectul va ajunge la vot in Parlament. Cu toate astea, initiativa legislativa avea sa mai ramana la sertar inca aproape trei luni.Potrivit noii legi, printre categoriile exceptate se regasesc parlamentarii, primarii, judecatorii CCR sau membrii conducerii Curtii de Conturi a Romaniei. De cealalta parte insa, numerosi demnitari de la nivelul Guvernului care incaseaza in prezent atat pensie cat si salariu, vor avea 30 de zile, de la promulgarea legii, timp sa aleaga intre pensie sau functia pe care o detin in cadrul Executivului.Unul dintre acestia este si ministrul Apararii Nicolae Ciuca , care in ultima sa declaratie de avere, depusa la finalul lui 2020 scria faptul ca pentru cele doua luni din anul 2019 in care a fost prinsa si pensia a incasat suma de 33.800 de lei, ceea ce inseamna un venit lunar de 16.900 de lei.Un caz se regaseste si la Ministerul Apelor si Mediului, acolo unde secretarul general Corvin Nedelcu, in varsta de 53 de ani, beneficiaza si de pensie si de salariu. Conform declaratiei de avere, pensia incasata de la Casa de Pensii a Ministerului Apararii Nationale este de 3.750 de lei.Pensionari speciali exista si la Ministerul Afacerilor Interne, acolo unde secretarii de stat Irina Alexe si Aurelian Paduraru incaseaza atat pensii cat si indemnizatii de la stat. Astfel, Irina Alexe, care s-a pensionat la varsta de 42 de ani, a primit anul trecut o pensie de 14.200 de lei pe luna, in timp ce Aurelian Paduraru a primit in calitate de fost angajat la MAI o pensie lunara de 6.600 de lei.Trebuie sa treaca si de Parlament. SIIJ. Avocatul Poporului . Tergiversare. Cel mai devreme poate trece in toamna. Exemple de alte proiecte care stau la sertar.Initiativa adoptata miercuri de Guvern trebuie sa treaca si de votul Parlamentului pentru a intra in vigoare. Cu toate astea, sesiunea parlamentara se va sfarsi in iunie, iar coalitia mai are de trecut prin Parlament proiecte importante precum desfiintarea SIIJ sau respingerea rapoartelor Avocatului Poporului. Totodata, in iunie va fi programat si votul pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului, depusa de catre PSD . Astfel, in cel mai fericit caz, legea ar putea ajunge la vot cel mai devreme in toamna acestui an.