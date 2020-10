Vlad Voiculescu: "Curtea de Apel Bucuresti constata in mod definitv ilegalitatile comise de PSD si Daniel Florea in Primaria Sectorului 5"

"Curtea de Apel Bucuresti constata in mod definitv ilegalitatile comise de PSD si Daniel Florea in Primaria Sectorului 5", a scris, luni, pe Facebook , Vlad Voiculescu.Acesta a postat o imagine cu solutiile pronuntate de catre Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti.Tribunalul a obligat " UAR Sector 5, prin primar, sa comunice reclamantului informatiile publice privind bugetul UAR Sector 5 cu toate cele 80 de anexe si rectificari bugetare adoptate pana la data de 14.08.2019".Recursul formulat de Primaria Sector 5 a fost respins de catre Curtea de Apel Bucuresti, ca nefondat, sentinta fiind definitiva."Am castigat in numele PLUS litigiul impotriva Primariei Sectorului 5 ce are ca obiect obligarea acesteia de a pune la dispozitie bugetul defalcat aferent anului 2019 - dosar nr. 30448/3/2019.In vara lui 2019 am solicitat Primariei Sectorului 5, condusa de Daniel Florea, sa ne puna la dispozitie, defalcat, bugetul Primariei Sectorului 5. Nu am primit niciun raspuns, asa ca ne-am adresat Tribunalului Bucuresti.In instanta, atat in primul ciclu procesual (Tribunalul Bucuresti), cat si in recurs (Curtea de Apel Bucuresti), Primaria a fost reprezentata de avocati care au fost platiti din bani publici. Realizati absurdul situatiei? Cetatenii isi doresc sa afle cum le sunt cheltuiti banii, iar Primaria angajeaza avocati din banii cetatenilor pentru a se opune furnizarii acestor informatii", a scris pe Facebook, Alexandru Dimitriu, initiatorul procesului.