Dacian Cioloş caută o majoritate „om cu om” pentru alegerea primarilor în două tururi: "Nu vom renunţa la această idee"

Dacian Cioloş a fost întrebat, vineri, 30 iulie, în judeţul Teleorman, despre alegerea primarilor în două tururi şi a declarat: ”Nu vom renunţa la idee, chiar dacă nu e în programul de guvernare ca atare. (...) E un obiectiv pe care-l avem şi vom căuta să constituim o majoritate în Parlament. Din păcate, în coaliţie, UDMR-ul ne-a spus de la început că nu susține un astfel de proiect.Să vedem dacă, în timp, îi putem convinge şi pe ei, dacă nu, sper să construim o majoritate om cu om în Parlament, pentru că nu vom renunţa la această idee . E un element esenţial, din punctul nostru de vedere, pentru a creşte calitatea aleşilor locali şi a primarilor, ei să fie mai reprezentativi şi să aibă acolo acces candidaţi care chiar au o susţinere suficient de puternică în comunitate ca să poată să facă proiectele de care ai nevoie deci nu renunţăm”. Dacian Cioloş se află în Teleorman, la Roşiorii de Vede, unde a deschis un birou europarlamentar . Acesta a declarat că biroul era planificat de peste un an, însă deschiderea a fost amânată din cauza pandemiei, Cioloş precizând că a fost disponibil, în această perioadă, online, pentru a discuta cu alegătorii.”E un oraș în care am fost de mai multe ori, un oraş care mi se pare că poate să capete un dinamism aparte, unde şi partidul pe listele căruia am fost ales a avut o prezenţă activă în alegeri, cu rezultate bune. Vrem să le arătăm teleormănenilor că e un judeţ şi o zonă a ţării care contează pentru noi”, a declarat eurodeputatul.Cioloş a precizat că deciziile luate la nivel european au un impact direct asupra cetăţenilor.”Ideea prezenţei în teritoriu cu un birou europarlamentar este pe de o parte de a avea informaţii direct de la sursă pe anumite subiecte pe de altă parte de a şi informa despre anumite decizii care se iau”, a adăugat el.În acest context Cioloş a explicat că există decizii luate în Parlamentul European despre care cetăţenii nu știu, decizii care pot însemna constrângeri, dar şi oportunităţi.În judeţul Teleorman Dacian Cioloş a avut discuţii cu oficiali din Prefectura Teleorman, dar şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţ.