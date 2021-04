Dacian Ciolos, despre jignirile primite de Andreea Moldovan: "Au transformat drama crizei sanitare intr-o manifestare groteasca"

"Doamna doctor Andreea Moldovan a trebuit sa indure, ieri, cuvinte grele si comportamente de nejustificat de la cativa oameni care au gasit de cuviinta sa ii manjeasca plecarea de la Ministerul Sanatatii. Sunt aceiasi oameni care au transformat intr-o manifestare grotesca drama crizei sanitare prin care trecem, care calca fara sa clipeasca memoria celor care au decedat din cauza pandemiei.Avem sute de mii de exemple despre cat de dramatica este lupta cu COVID-19 si as putea sa va vorbesc chiar eu despre ce inseamna sa treci prin aceasta boala si despre efectele ei. Ce mi se pare gresit este ca permitem, ca societate, sa oferim prim-planul unor oameni iresponsabili. Sa ii lasam sa arunce cu insulte si mizerii in oameni, in specialisti care muncesc si se sacrifica pentru ceilalti in perioade foarte dificile.Andreea Moldovan este un exemplu despre cum ar trebui sa arate Romania noastra buna, corecta si decenta. Am vazut gestul frumos al celor care s-au dus sa ii ofere flori, la Brasov. Am vazut solidaritatea de care a avut parte in ultimele ore si nu pot sa nu remarc faptul ca avem nevoie unii de ceilalti mai mult ca niciodata.As vrea sa le multumesc lui Vlad Voiculescu , Andreei Moldovan, echipei lor de la Ministerul Sanatatii, in numele tuturor colegilor nostri din USR PLUS, pentru tot ceea ce au facut si pentru dedicarea de care au dat dovada.Drumul nu se incheie aici", a scris Ciolos pe pagina sa de Facebook. Oana Lovin si Codruta Creva au fost amendate miercuri, 14 aprilie, in urma scandalului din fata Ministerului Sanatatii, unde au scandat cuvinte jignitoare la adresa angajatilor si au agresat un barbat care venise sa le rupa "recuzita".Intr-un nou live pe Facebook, Oana Lovin a jignit-o din nou pe doctorita Moldovan."S-a trezit toata propaganda hastagrezista sa ma linseze. Cand se intampla cate un incident din asta si vad care, cum, pe ce teme ma linseaza, imi dau seama din ce directie vin banii.Tema linsajului este Oana Lovin videochatista versus medicul Andreea Moldovan. Oamenii sunt foarte ultragiati, foarte afectati, de faptul ca o videochatista nenorocita isi permite sa numeasca un medic "Fa, nenorocito!" si unde a ajuns tara asta, avand in vedere ca este un medic de renume, care a facut atatea, care a studiat afara, etc.Pai pana sa o fac eu nenorocita, cate articole ati scris voi despre acest mare medic al tarii. Ca daca va iau pe toti, de la Mandruta pana la nu stiu cine de pe la Europa FM, nu ati scris niciodata despre acest "medic mare" al tarii. Cum va apreciati voi valorile?Ba mai mult, aveti articole, in schimb, despre mine. Pai cine promoveaza videochatistele si baga marii medici sub pres? Voi! Lasati-ma pe mine, vorbiti despre problemele tarii. Eu ma descurc singura, imi fac si rau si bine, tot singura. Eu fac misto de mine, oricum mai bine decat toata lumea la un loc.De ce nu ati promovat-o pana acum pe marea doctorita, Andreea Moldovan, ca pana sa o fac eu "fa nenorocito", nu ati vorbit de ea?", a spus Oana Lovin in live.