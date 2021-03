Dacian Ciolos anunta ca a fost confirmat pozitiv cu infectia Covid-19: "Nu am simptome si ma simt bine in acest moment"

"Am primit acum cateva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din pacate, este pozitiv.Cei cu care am intrat in contact zilele trecute au fost informati, eu sunt de astazi in izolare, urmand intocmai indicatiile echipei medicale din Parlamentul European.Am respectat toate masurile de protectie in toate imprejurarile, nu am simptome si ma simt bine in acest moment.Am fost mereu constient de periculozitatea acestui virus care ne-a schimbat total modul de viata in ultimul an, a suprasolicitat sistemul sanitar, medicii si asistentele, a luat prea repede de langa noi multi oameni dragi.Fac si un apel la responsabilitatea fiecarui cetatean sa fie atent, sa-i protejeze pe ceilalti izolandu-se daca are simptome sau daca primeste un rezultat de test pozitiv. Si sa anunte medicii, pentru ca starea se poate schimba de la o ora la alta. Voi continua sa muncesc de acasa, pe proiectele urgente din Parlamentul European si din tara care privesc iesirea din aceasta criza medicala, economica si sociala", a scris Ciolos pe Facebook