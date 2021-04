Dacian Ciolos il critica dur pe premier: "Modul in care a procedat Florin Citu este absolut inacceptabil"

"Modul in care a procedat Florin Citu, inaintand presedintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fara consultarea conducerii Aliantei USR PLUS si a Coalitiei, este absolut inacceptabil.Din pacate, in aceste zile sunt in recuperare medicala si nu pot interveni public.Vom avea imediat o sedinta a conducerii Aliantei USR PLUS si vom decide impreuna ce vom face. Dragos Tudorache, presedintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public in orele urmatoare", a scris Dacian Ciolos pe Facebook Florin Citu a anuntat miercuri dimineata, 14 aprilie, ca i-a demis pe Vlad Voiculescu si pe Andreea Moldovan. Ministrul interimar al Sanatatii o sa fie Dan Barna